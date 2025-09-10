Bolaños saca a Franco y Tellado lo pone frente al espejo: "El que sabe de fosas es Otegi, su socio"

"Han cantado Franco, el comodín"; ha exclamado en el Congreso el secretario general del PP, Miguel Tellado, después de que el PSOE le achacase un carácter antidemocrático por haber asegurado el pasado sábado que este será el último curso político en el que Pedro Sánchez esté al frente de La Moncloa, por lo que "es el momento de cavar la fosa en la que reposarán los restos" de su Ejecutivo.

Tellado ha acusado así al ministro de Presidencia, Justicia y Relación con las Cortes, Félix Bolaños, de utilizar la figura del dictador Francisco Franco con el objetivo de dividir a la sociedad española por el hecho de que el dirigente popular utilizase la palabra "fosa". "Cuando están apurados, y el problema hoy es Begoña Gómez –la esposa del presidente del Gobierno declara este miércoles en el juzgado después de que se le haya imputado un nuevo delito—, tienen que sacar a Franco", ha argumentado el secretario general de Génova 13.

En este sentido, ha recordado que el que sí que ha revivido al dictador en la conversación pública ha sido el líder de los socialistas para usarla como una "cortina de humo que debería darles vergüenza". Por ello, ha tildado de "sobreactuación" la indignación de Bolaños y le ha recalcado que el mismo Gobierno que se escandaliza por escuchar la palabra fosa es el que ha pactado con EH Bildu, partido heredero de Batasuna, brazo político de la banda terrorista ETA.

"Los que de verdad amparan y ejercen la violencia son sus socios, los que a ustedes les aplauden; el que sabe de fosas es el señor Otegi, que hizo presidente a Pedro Sánchez y a usted ministro de Justicia", ha subrayado Tellado antes de criticar que al Ejecutivo del líder del PSOE les aplauda cada día "algún criminal", ha dicho haciendo referencia a la felicitación de Hamás de esta semana por las medidas tomadas contra Israel.

De esta forma ha respondido Tellado a la intervención de Bolaños, que le pedía que rectificase sus palabras del pasado sábado en un mitin en Pamplona con el objetivo de "intentar lavar la mancha sobre la democracia que usted ha proporcionado a tantas miles de víctimas". El dirigente socialista había pedido "ejemplaridad" a los dirigentes populares, a los que ha llamado "ultras" de nuevo. Ante esta acusación, la diputada Cayetana Álvarez de Toledo ha respondido tajante: "Ultra nos llama cuando Hamás lo felicita el día que asesina a un español; ustedes son de ultratumba".

Tellado sobre la corrupción del PSOE

El secretario general del PP también ha tenido tiempo para realizar un repaso por los supuestos casos de corrupción que se están investigando y que atañen a la cúpula del PSOE, partido al que ha achacado que acumule "más de 30 imputados por diversos escándalos". "Este mismo miércoles declaran por presunta malversación cometida en La Moncloa la mujer del presidente del Gobierno y una asesora, una asesora que nombró usted", ha recalcado deslizando la posible vinculación de Bolaños con este caso de malversación.

Tellado también ha recriminado a los socialistas sus ataques a los jueces que investigan los casos de corrupción a los que estarían vinculados los dirigentes socialistas: "Bolaños es el ministro de Justicia de un Gobierno que es reprendido por la máxima representante del Poder Judicial por sus ataques a los jueces de nuestro país".