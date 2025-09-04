El juez Peinado sigue tras Bolaños: pide el nombre de los jefes de Presidencia y pagadores de la asesora de Begoña Gómez

La sombra de Félix Bolaños vuelve a aparecer en el caso de Begoña Gómez y su autoadjudicada como asesora, Cristina Álvarez. El titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha solicitado a Moncloa que entregue todos los correos electrónicos enviados y recibidos por la esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, Begoña Gómez, desde 2018 hasta la actualidad.

Pero no ha sido la única exigencia. Una segunda diligencia ha reclamado algo que volverá a poner nervioso a Félix Bolaños, el que fuera secretario general de Presidencia del Gobierno justo en el momento de la contratación de la autoapropiada como asesora de Begoña Gómez. Y es que el juez Peinado ha pedido también el listado entero de los jefes de ese departamento -donde deberá salir Bolaños una vez más- y el nombre de todos los pagadores de la citada asesora.

La providencia en cuestión señala que, "visto el estado de las actuaciones, ofíciese a la Secretaría General de Presidencia del Gobierno a fin de que se indique el nombre completo de las distintas personas que han venido desempeñando el cargo de Secretario General de Presidencia del Gobierno desde el día 11 de julio de 2018, fecha del nombramiento de Dña. María Cristina Álvarez Rodríguez como personal eventual para ocupar el puesto de Directora de Programas P.G. del Gabinete de Presidencia del Gobierno". Y Félix Bolaños ocupó ese cargo entre el 9 de junio de 2018 y el 12 de julio de 2021. De hecho, salió de ese cargo para ser nombrado el mismo 12 de julio ministro de Presidencia.

La providencia sigue: "Requiérase a la Secretaría General de Presidencia del Gobierno a fin de que se informe a este Juzgado de la persona o personas que han venido autorizando, aprobando y/o ordenando el pago de las retribuciones percibidas desde el nombramiento hasta el día de la fecha por Dña. María Cristina Álvarez Rodríguez". Una diligencia en la misma línea: en la de saber quién pudo ordenar a un cargo público como la directora de programas de Presidencia del Gobierno que se centrara en atender los negocios de la mujer del presidente del Gobierno.

Pide los correos de Begoña desde 2018

El magistrado ha emitido estas exigencias el mismo día en el que ha señalado lo siguiente: "A la vista del oficio recibido por la Secretaría General de Presidencia del Gobierno con el informe adjunto de la Unidad de Tecnologías de la Información y las comunicaciones de la Presidencia del Gobierno, requiérase a la Secretaría General de Presidencia del Gobierno para que remita a este Juzgado copia de los correos electrónicos recibidos y enviados desde dicha cuenta asignada a Dña. María Begoña Gómez Fernández, desde el día 11 de julio de 2018 hasta el día de la fecha. Y verificado, remítanse dichos correos a la UCO para su análisis e informe al Juzgado".

En una segunda providencia, a la que ha tenido acceso LD, Peinado afirma que "quedando acreditada suficientemente la coincidencia de señalamientos, se acuerda modificar el señalamiento acordado para la declaración en calidad de investigada de Dña. María Begoña Gómez Fernández, quedando señalado para el día 10 de septiembre de 2025 a las 12:00 horas".

