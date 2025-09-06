Sánchez y sus ministros ensayan con Tellado su nueva estrategia contra el PP: "Se ha rendido al odio de la ultraderecha"

La izquierda política española se ha lanzado en tromba contra el secretario general del PP, Miguel Tellado, por asegurar que este será el último curso político del Gobierno de Pedro Sánchez, que, a juicio del dirigente popular "nunca debería de haber existido" en España. Tellado ha evocado a "cavar la fosa" en la que deben descansar los restos del Ejecutivo de Sánchez, que, a su juicio, es un Gobierno "agonizante" que caerá por su propio peso.

"Aquí podemos empezar a cavar la fosa donde reposarán los restos de un gobierno que nunca debería haber existido en este país", ha espetado Tellado en un acto de partido en Navarra provocando la condena del presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, que ha interpretado las palabras de Tellado como un "insulto a los miles de españoles cuyos familiares yacieron o yacen en una fosa".

Para Sánchez, las expresiones de Tellado son "una apelación encubierta a la violencia" y "un cuestionamiento a la democracia"; lo que probaría que los de Alberto Núñez Feijóo se han "rendido al odio dela ultraderecha". "No tiene nada positivo que aportar a nuestro país", ha apostillado el presidente en un mensaje en la red social X deslizando la idea de que los populares se encuentran en cercanía ideológica con el fascismo.

Un insulto a los miles de españoles cuyos familiares yacieron o yacen aún en una fosa. Una apelación encubierta a la violencia. Un cuestionamiento de la democracia. Una prueba más de que el PP se ha rendido al odio de la ultraderecha y de que no tiene nada positivo que… pic.twitter.com/ukL5ApXLlB — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) September 6, 2025

En el mismo sentido, el ministro socialista Óscar Puente, ha recordado las críticas que recibió cuando frivolizó con los incendios para atacar a sus contrincantes políticos: "No veréis una sola crítica de sus altavoces mediáticos ni a ningún equidistante mostrando ninguna indignación", ha asegurado antes de aseverar que en una fosa es donde les "quiere la derecha centrista, moderada y europea del PP".

La "miseria moral" del PP

Más allá ha ido la vicepresidenta primera del Ejecutivo y secretaria general de los socialistas andaluces, María Jesús Montero, que ha tildado a los populares de hacer gala de la "miseria moral" su política: "Qué grado de miseria moral hay que tener para pronunciar estas palabras y más en un país con tantos muertos en las cunetas". Montero también ha acusado a los populares de "destilar el odio de la extrema derecha".

Otros, como Pilar Alegría, han acusado a al PP de seguir cruzando líneas rojas y "pisotear a la democracia" por medio de unas declaraciones que, a su juicio, insultan a las víctimas del Franquismo. El titular de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha tildado de "desprecio y acto deleznable" el discurso de Tellado, al que ha achacado "avivar el ataque al adversario con esas malas artes".

De esta forma, el PSOE pretende encasillar al PP junto a "la ultraderecha", a Vox y al Franquismo, acusándolo de azuzar la violencia política hacia el debate nacional. Todo ello, con el objetivo de seguir al otro lado del "muro" y justificar su opción política para que no gobierne la "ultraderecha".

"Nos vas a comer el nabo"

Uno de los más exaltados a la hora de responder a Tellado ha sido el eurodiputado socialista Nicolás González Casares, que directamente ha utilizado un lenguaje "gorrino", según él mismo ha reconocido: "Miguel Tellado, antes de mandarnos a una fosa nos vas a comer el nabo".

Miguel Tellado

Antes de mandarnos a

una fosa

Nos vas a comer el nabo🌹

(Perdón por el lenguaje gorrino, pero es lo que único que entiende) — Nicolás González Casares (@nicogoncas) September 6, 2025

Las fosas o el tiro en la nuca

Esta indignación por parte del PSOE también ha obtenido respuestas por parte de dirigentes populares que le han recordado a Sánchez sus ataques al poder judicial —y, por tanto, a la democracia— y su pacto con EH Bildu, formación heredera de Batasuna, brazo político de la banda terrorista ETA. "Un insulto a los miles de españoles cuyos familiares recibieron un tiro en la cabeza", ha recalcado la vicesecretaria del PP Alma Ezcurra aportando una fotografía de Sánchez estrechando la mano de la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurúa, junto al encarcelado preventivamente por un supuesto caso de corrupción Santos Cerdán.

Ezcurra ha ironizado con las palabras de los dirigentes socialistas acompañando la fotografía con sus mismos comentarios: "Una apelación encubierta a la violencia", "un cuestionamiento de la democracia", "la prueba de Sánchez rendido al odio….". "Con ellos de fosas, si, ¿no?", se ha cuestionado Ezcurra haciendo referencia a la superioridad moral democrática de la que hace gala Sánchez mientras que llega a pactos con Bildu.