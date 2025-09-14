Sánchez, cercado: la ex de Ábalos avisó a Begoña Gómez de las prostitutas

Carolina Perles, exmujer del que fuera ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha concedido su primera entrevista después de que estallase el caso del padre de sus hijos. "Probablemente, el testimonio que más tema José Luis Ábalos sea el mío", ha dicho la exesposa de Ábalos antes de revelar que ha sido el propio exdirigente socialista que le ha pedido que no hable con la prensa desde el inicio del caso.

En este contexto, Perles recuerda la noche en la que la vicepresidenta venezolana de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, "alguien le dio la orden" de ir a recibirla al Aeropuerto de Barajas. En este sentido, la exmujer de Ábalos ha advertido a la cúpula socialista que "si José cae, no va a caer solo", porque está convencida de que "si cae, muere matando".