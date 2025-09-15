El regreso de las gorgonas: Montero y Belarra desatan su pasión antisemita en Madrid

Irene Montero y Ione Belarra se unieron a las protestas antisemitas que este domingo reventaron el final de La Vuelta en Madrid, y que se saldaron con 22 policías heridos y dos detenidos. La eurodiputada y la secretaria general de Podemos aparecen en varias fotografías protestando ante los antidisturbios y, eso sí, acompañadas de sus escoltas. Siempre hubo clases.

El fotógrafo Rodrigo Jiménez, de Efe, firma una imagen estupenda: en ella, ataviada con el pertinente pañuelo palestino, Montero ruge, como una gorgona, mirando fijamente a un agente de la UIP. A su izquierda, Belarra, más cariátide, extiende sus dos manos. A la derecha de la segunda y a la izquierda de la primera, se hallan sus escoltas; de fondo, el McDonald's del Paseo del Prado. Qué mejor escenario para la revolución que un restaurante de comida rápida. La eurodiputada, además, luce una camiseta con el rostro de la escritora estadounidense, feminista y lesbiana Audre Geraldine Lorde, con el siguiente lema: "Tu silencio no te protegerá". Seguro que triunfa en las filas de Hamás.

Las exministras ya participaron, el sábado, en las protestas antisemitas de Cercedilla y Navacerrada. Dada la virulencia de su performance, ambas fueron obligadas a identificarse ante la Guardia Civil. En todo momento, estaban acompañadas del fotógrafo del partido, sabedoras de que todo aquello que no se ve no existe. Además, Canal Red, el medio de Pablo Iglesias, subió a redes un vídeo en el que la mujer de este "explica a la Guardia Civil que lo más sensato para que no haya 'problemas de seguridad' es parar La Vuelta".

El domingo, Montero y Belarra repitieron plan cerca de Atocha. Rodrigo Jiménez, ya se ha dicho, les hizo la foto definitiva. En redes sociales, numerosos usuarios las criticaban por hipócritas y por "pijocuquis".

"Mucha gente dirá: vaya desastre de sitio"

Este lunes, Isabel Díaz Ayuso lamentó en Es la Mañana de Federico de esRadio que el caos del domingo afecta a la imagen de Madrid, porque "muchos de los turistas que ayer tuvieron que salir corriendo por las calles de Madrid" por los ataques de los manifestantes propalestinos se encontraron luego en Barajas "colas kilométricas por la nefasta gestión del Gobierno": "Mucha gente dirá por el mundo: vaya desastre de sitio".

Por su parte, cuatro de los principales sindicatos de la Policía Nacional –JUPOL, SUP, CEP y UFP– han salido en tromba contra el Gobierno de Pedro Sánchez y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, denunciando que las órdenes políticas favorecieron a los violentos y dejaron abandonados a los agentes en plena calle.