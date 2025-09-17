¿Una cacería? Las veinte pruebas certificadas del caso Begoña Gomez

La izquierda y la defensa de Begoña Gómez insisten en que hay una cacería judicial contra Begoña Gómez por el hecho de ser la mujer de Pedro Sánchez. Bien, estos son los veinte hechos ya certificados que pesan contra la mujer del presidente y que el juez Peinado conoce a la perfección:

La mujer del presidente consiguió una cátedra sin tener ni un título universitario y tras llamar a La Moncloa al rector de la Complutense, Joaquín Goyache. A la mujer del presidente le completó el máster y la cátedra un empresario que recibió dos cartas de recomendación para concursos públicos firmadas por la misma mujer del presidente. El empresario en cuestión, Juan Carlos Barrabés, multiplicó acto seguido el dinero conseguido en concursos públicos, con una sola de sus empresas, Innova Next, por 141 veces. Un cargo dependiente de la Presidencia de su marido, Cristina Álvarez, se dedicó a hacer gestiones de los negocios de Begoña Gómez. Es más, pidió dinero desde Presidencia para patrocinios de la mujer del presidente. Un amigo personal del presidente, David Sanza, se sumó a las peticiones de dinero para los negocios de Begoña Gómez. El propio Sánchez envió agradecimientos a los pagadores de su mujer con el texto "tomo conocimiento" de su apoyo y "agradeceré su sensibilidad". La Organización Mundial de Turismo recibió una sede gratis de manos de Sánchez justo cuando impulsó los negocios de su mujer. Esa misma Organización se llevó de viajes de negocios a la mujer de Sánchez y le buscó contratos con ministros de países africanos subvencionados por Sánchez. Sánchez promovió el rescate a una aerolínea -Air Europa- tras verse su mujer con ellos. El rescate se ralentizó en agosto por motivos obvios. Javier Hidalgo, responsable de Air Europa, llamó a Begoña Gómez y en cinco días Sánchez confirmó a José Luis Ábalos la ayuda. Esa aerolínea creó una filial, Wakalua, y patrocinó desde ella gastos de los negocios de Begoña Gómez. Sánchez presidió personalmente el consejo de ministros que autorizó ese rescate, pese a las vinculaciones con su mujer, y lo hizo tras elevarse la cifra de la ayuda desde los 400 millones de euros iniciales hasta los 475 millones finales. La misma mujer del presidente tuvo reuniones con cargos del Gobierno para hacer negocios con las subvenciones de la España vaciada que da el Gobierno de su marido. Tuvo esas reuniones con una vicepresidenta de su marido, Teresa Ribera, que, acto seguido, fue premiada como vicepresidenta de la UE. Tras negociar subvenciones de Teresa Ribera, Begoña Gómez entró en un entramado societario -El Hueco- con ramificaciones en República Dominicana. Begoña Gómez montó una sociedad con la que asesoraba para conseguir los fondos de la UE que tramitaba el Gobierno de su marido. La mujer del presidente se hizo con un software gratis elaborado por empresas dependientes de las decisiones del Gobierno de Pedro Sánchez. La asesora autoasignada, Cristina Álvarez, es su amiga y la metió en Presidencia como Directora de Programa de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno de su marido. Begoña Gómez dijo que el contacto de su asesora autoasignada con la Complutense fueron contados favores excepcionales. Y hubo más de 230 mails. Tras abrirse la causa judicial, patrocinadores y universidades cerraron el máster y la cátedra de Begoña Gómez a toda prisa por falta de alumnos.

Y todo esto se conoce sin que se haya abierto una pieza de investigación específica de Air Europa. Y sin que se haya investigado el papel de Begoña Gómez en los prostíbulos de su familia donde ya hay testimonios denunciando que había menores y de que ella realizaba labores de gestión.