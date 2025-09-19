Igualdad usó pulseras de AliExpress para vigilar a los maltratadores

El sistema de control telemático para agresores de violencia de género en España atraviesa una de sus crisis más graves desde su implantación. Según ha revelado el programa Es la Mañana de Federico de esRadio, los dispositivos usados para monitorizar a maltratadores están fallando de forma alarmante, y lo más inquietante: se trataría de modelos adquiridos a bajo coste en plataformas como AliExpress y Alibaba.

Según la información que ha podido confirmar Es la Mañana, la actual empresa adjudicataria del sistema, habría adquirido los dispositivos en estas webs por precios que oscilan entre los 16,94 y los 21 euros, muy lejos del coste estándar de tecnología especializada en seguridad personal. Estas pulseras, disponibles para cualquiera en el mercado asiático, presentan múltiples fallos técnicos, hasta el punto de emitir alertas sin motivo o, incluso peor, no emitirlas cuando son necesarias.

Cambio de empresa

La situación se agrava tras el cambio de empresa encargada de gestionar este servicio. En marzo de 2024, la adjudicación recayó en la UTE formada por Vodafone y Securitas, que sustituyó al anterior proveedor. "Desde entonces, el número de mujeres con este tipo de protección se ha reducido en un 50%, pasando de 4.857 dispositivos activos en agosto de 2024 a tan solo 2.340 en septiembre de 2025, según datos del Ministerio de Igualdad", tal y como ha explicado Rosana Laviada en el programa de esRadio.

Uno de los factores más preocupantes es que los agresores son los responsables de mantener las pulseras cargadas. En varios casos documentados, las alertas emitidas por los dispositivos han resultado falsas o confusas. Según fuentes de la Unidad de Familia y Mujer (UFAM), en muchas intervenciones la víctima no se encontraba en el lugar señalado.

El deterioro del sistema no ha sido una sorpresa para los organismos implicados. En enero de 2024, la entonces presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica, María Ángeles Carmona, ya había alertado directamente a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, sobre las deficiencias del nuevo sistema. Carmona incluso comprobó personalmente que los modelos de las pulseras podían adquirirse en AliExpress.