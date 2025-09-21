Ábalos siguió en la trama de hidrocarburos tras su supuesto cese: un mensaje prueba su coordinación y pago de una casa

Pedro Sánchez aún no ha explicado los motivos del cese de José Luis Ábalos. En teoría, su alejamiento de la cercanía del presidente se produjo el 10 de julio de 2021, cuando fue cesado del cargo de ministro. Pero lo cierto es que en enero de 2022 seguía recibiendo mensajes operativos de la trama y en un aspecto muy concreto: el petróleo, justo el área predilecta de Delcy Rodríguez y de la dictadura venezolana. Uno de esos mensajes, recabados por la UCO, muestra su conocimiento de múltiples asuntos: un banco en Guinea, operaciones financieras en el mismo país, la licencia de Villafuel y el "pago del alquiler de una casa" -que debe hacer referencia al chalé de La Alcaidesa, en Cádiz.

Uno de los técnicos contactados por la trama cortó su relación en un determinado momento, tras comprobar que los negocios planteados tenían más de asuntos sospechosos que de transacciones limpias.

El mensaje fue enviado el 19 de enero de 2022. Lo acabaron recibiendo José Luis Ábalos y Koldo García Izaguirre. Y, de hecho, lo debatieron los dos. El mensaje, con un elevado tono de crítica por lo observado, señalaba que los "estudios" relativos "a la colocación de deuda de Guinea Ecuatorial" estaban terminados. Que, "además he conseguido tener cerrada la colocación con nombre y apellidos". Y que, "una vez verbalmente me habéis dado el beneplácito de la misma y aún sin los datos solicitados a dos días del viaje a Guinea me atrevo a deciros que espero a ir al país cuando el viaje se plantee de una forma más técnica".

El técnico rompe con la trama

El técnico no dudaba en exteriorizar su sensación de haber sido usado: "Analizando el proyecto me he dado cuenta de que mi aportación es un barniz que encubre un montón de proyectos de los que no tengo ningún interés particular por lo que acabo de decidir no acompañaros en esta aventura. Y es que, como decía él, "me gusta trabajar y ser honesto con mi trabajo y aunque en este momento vital es difícil encontrar gente con este perfil no tengo ningún interés de hacer negocios por encima de mi pequeño pero muy trabajado prestigio profesional".

Las advertencias fueron a más: "Desde que os he conocido os he advertido, en nombre de mi grupo contra cualquier interés económico, para que los defraudadores del combustible sigan haciendo fechorías". En ese momento, el técnico se felicita por algo que realmente no fue así: "Por suerte me habéis hecho caso: Villafuel no va a ser operadora". Lo cierto es que lo fue. Y lo fue gracias a la licencia instada y tramitada entre Industria (ministerio liderado por Reyes Maroto en aquel momento) y Transición Ecológica (ministerio comandado por Teresa Ribera).

Pero en ese momento, el técnico desveló todo el entramado de prácticas sospechosas descubierto. Y es que aseguró que Villafuel no tendría la licencia "por mucho que sponsorice al Zamora, tome acciones en los restaurantes de las torres o mantenga el alquiler de una

casa para el que fue ministro de Fomento", en referencia directa a Ábalos.

El mensaje ratifica y avala una vez más el pago de una casa en La Alcaidesa, Cádiz, a disposición del que fuera número dos para todo de Pedro Sánchez. Pero, sobre todo, certifica que Ábalos seguía operativo tras el supuesto cese.