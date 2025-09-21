Sánchez se prepara para hacer arder las calles en las elecciones

Miles de manifestantes impidieron el desarrollo de La Vuelta en medio de tensión y disturbios en el centro de Madrid, que concluyeron con 22 policías heridos, según fuentes del cuerpo a Europa Press, y dos detenidos, según señaló en rueda de prensa el delegado del Gobierno en Madrid, quien lejos de lamentar lo ocurrido ensalzó las protestas en línea de lo marcado por Pedro Sánchez en un mitin antes de la etapa, donde señaló que "admiraba" lo que estaba ocurriendo en el evento deportivo.

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía han denunciado el abandono del Gobierno por la falta de efectivos, de material y de órdenes que les permitieran embolsar a los rebeldes. Los agentes hablan de las pésimas condiciones en las que tienen que trabajar.