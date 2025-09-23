Editorial de Cuesta: los 10 hechos certificados judicialmente que exponen a David Sánchez

"David Sánchez al banquillo", así ha arrancado Carlos Cuesta su editorial en La Noche de Cuesta, dejando claro desde el primer minuto que el tema del día no es una interpretación, sino un escándalo sustentado en hechos judiciales certificados.

La Audiencia Provincial de Badajoz ha confirmado que David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se sentará en el banquillo acusado de prevaricación y tráfico de influencias. La justicia considera que hay indicios suficientes para llevar a juicio tanto a él como al expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, y a otros nueve investigados.

Pero Cuesta ha querido ir más allá de los titulares y ha desglosado los 10 hechos clave que han sido avalados por la instrucción judicial. Y lo ha hecho sin rodeos: "Lo que voy a citar no son impresiones, no son valoraciones: son hechos. Y están certificados judicialmente. Vamos allá."

La lista