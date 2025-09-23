Editorial de Cuesta: los 10 hechos certificados judicialmente que exponen a David Sánchez

"David Sánchez al banquillo", así ha arrancado Carlos Cuesta su editorial en La Noche de Cuesta, dejando claro desde el primer minuto que el tema del día no es una interpretación, sino un escándalo sustentado en hechos judiciales certificados.
La Audiencia Provincial de Badajoz ha confirmado que David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se sentará en el banquillo acusado de prevaricación y tráfico de influencias. La justicia considera que hay indicios suficientes para llevar a juicio tanto a él como al expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, y a otros nueve investigados.
Pero Cuesta ha querido ir más allá de los titulares y ha desglosado los 10 hechos clave que han sido avalados por la instrucción judicial. Y lo ha hecho sin rodeos: "Lo que voy a citar no son impresiones, no son valoraciones: son hechos. Y están certificados judicialmente. Vamos allá."
La lista
- Enchufe a dedo y con cargo público: caso David Sánchez: fue colocado en un cargo público por decisión política directa. Caso novio Ayuso: no hubo cargo, ni contrato público, ni relación profesional alguna. Ni siquiera se conocían.
- Puesto creado por un subordinado de Sánchez: caso David Sánchez: el cargo fue diseñado a medida por Miguel Ángel Gallardo, subordinado del presidente. Caso novio Ayuso: no hubo vínculo institucional de ningún tipo.
- El enchufe, interrumpido y reactivado según el poder de Sánchez: caso David Sánchez: el nombramiento se pausó cuando Pedro Sánchez perdió la secretaría general… y fue reactivado doce días después de recuperarla. Caso novio Ayuso: todo lo que se investiga ocurrió antes de que fueran pareja.
- Premios políticos para el que lo colocó: caso David Sánchez: Gallardo fue ascendido a secretario general del PSOE en Extremadura tras enchufar al hermano. Caso novio Ayuso: no hubo ni cargo, ni favores, ni promociones.
- Hacienda no miró a David Sánchez: caso David Sánchez: ni una inspección. Hacienda se tragó que vivía en Portugal, cuando en realidad estaba en Moncloa. Caso novio Ayuso: al novio de Ayuso se le ha inspeccionado todo, y el caso se basa en que Hacienda no cree en sus facturas.
- Correos borrados para proteger al hermano: caso David Sánchez: emails oficiales fueron borrados por la Diputación de Badajoz. Caso novio Ayuso: se filtraron conversaciones del equipo jurídico del novio para atacar a Ayuso, mientras que se borraron mensajes del fiscal general que perjudicaban al Gobierno.
- Nombrado por "entrevista personal": caso David Sánchez: una concejal del PSOE reconoció que el motivo del nombramiento fue una entrevista personal, no el currículum. Caso novio Ayuso: el novio de Ayuso no fue contratado para nada.
- "Hermanísimo", incluso antes de presentarse: caso David Sánchez: los correos sobre el puesto llevaban por asunto: "hermanísimo", antes de que él se postulara. Caso novio Ayuso: no existió ningún puesto ni oferta laboral.
- Enchufado dos veces… y sin ir a trabajar: caso David Sánchez: el hermano fue colocado en dos ocasiones y no cumplía con su jornada laboral. Caso novio Ayuso: el novio de Ayuso trabajaba por su cuenta.
- Otro enchufe más para mover negocios… y escribir discursos: caso David Sánchez: le colocaron también como contacto con Luis Carrero, el gestor de negocios del entorno Sánchez. Además, escribía los discursos del presidente. Caso novio Ayuso: el novio de Ayuso se ha visto perseguido por los asesores del Gobierno, no beneficiado por ellos.