Azcón concede a Lambán el premio Gabriel Cisneros y el PSOE se niega a aplaudir

La delegación socialista de Aragón ha renunciado a aplaudir al que hasta hace tan solo unos meses fuese su secretario general, fallecido a causa de un cáncer el pasado mes de agosto. El PSOE de esta comunidad ahora se encuentra dirigido por la ministra de Educación y portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, dirigente afín al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mientras que Lambán –que dedicó más de 40 años a la vida pública bajo las siglas del PSOE—, era crítico con las cesiones de Ferraz al separatismo.

La chocante escena se ha producido este miércoles en el Parlamento de Aragón, cuando el presidente de la comunidad autónoma, Jorge Azcón, ha anunciado que Lambán sería reconocido con el premio Gabriel Cisneros a título póstumo por sus profundos valores democráticos y constitucionales. La bancada popular ha aplaudido la decisión, mientras que la socialista no ha mostrado ningún tipo de símbolo de respeto al expresidente de Aragón.

Cabe recordar que los mismos diputados autonómicos socialistas que en estos momentos se sientan en las cortes aragonesas fueron liderados por Javier Lambán en los anteriores comicios, en los que perdió la presidencia a favor de Azcón. Es decir, los mismos que iban en sus listas, ahora son los que han decidido no aplaudir la decisión del Ejecutivo del PP de reconocerle con la condecoración.

No cabe mayor indignidad y degradación política que la del @aragonpsoe Los mismos diputados que acompañaron al presidente Lambán en las listas electorales se niegan hoy a aplaudir que Aragón le reconozca con el premio Gabriel Cisneros a los valores democráticos pic.twitter.com/mtlNmOeMBA — PP de Aragón (@pparagon) September 24, 2025

El sanchismo y Lambán, una relación rota

El propio Lambán achacó el ceder la presidencia a Azcón a un "tsunami" electoral en toda España que castigaba al PSOE por el liderazgo de Pedro Sánchez, que se encontraba realizando constantes cesiones al separatismo vasco y catalán con el objetivo de seguir al frente de La Moncloa.

El premio hace referencia a uno de los padres de la Constitución, el aragonés Gabriel Cisneros, que formó parte de UCD y que recibió un disparo en el estómago por parte de la banda terrorista ETA en un intento de secuestro. El galardón tiene "el objetivo de honrar a personas, entidades o instituciones que han destacado especialmente en la defensa, promoción, estudio y difusión de los valores constitucionales y democráticos, en uso de su competencia para el otorgamiento de los honores y distinciones", según viene publicado en la legislación.

La reacción de Alegría a la concesión del premio a Lambán, por el momento, brilla por su ausencia.