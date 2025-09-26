El partido de Puigdemont, contra los andaluces: "Con el dinero de los catalanes subvencionan el gimnasio"

El auge de Aliança Catalana, el partido separatista que amenaza la hegemonía de Junts y ERC en el campo independentista, ha desatado los nervios en el entorno del prófugo Carles Puigdemont. Las encuestas advierten de un gran crecimiento de la formación de Sílvia Orriols y Junts ha decidido pasar al ataque, pero no contra Aliança Catalana sino contra los inmigrantes primero y ahora contra el resto de los españoles, empezando por los andaluces.

En la más pura tradición pujolista, el secretario de Junts, el indultado Jordi Turull, se ha quejado en el circuito catalán que los andaluces viven de los catalanes. Después de la quita de la deuda de la Generalidad con el Fondo de Liquidez Autonómica (17.104 millones de euros, el 20% del total de la deuda catalana), la tesis de Junts es que los impuestos de los catalanes financian el Estado del bienestar en el resto de España.

Al respecto, Jordi Turull ha asegurado:

"Se nos están colapsando los servicios y se nos están colapsando porque el cuerpo ha crecido pero el vestido es el mismo. Nosotros aquí a mucha gente de la clase media y trabajadora que es financiadora del Estado del bienestar no le podemos dar ayuda en la beca comedor y no le podemos dar ayuda en la ley de la dependencia y con los dineros de los catalanes los andaluces subvencionan el gimnasio y que puedas tener un perro de compañía. Eso es la perversión número uno. Por eso nosotros decimos que no sólo son las competencias en inmigración sino que también es la financiación".

De este modo, Junts abre un nuevo flanco para contrarrestar el avance de Sílvia Orriols, que según la última encuesta de La Vanguardia quedaría a solo dos escaños de Junts y ERC, que obtendrían 21 cada uno, en el Parlamento catalán.

Los antecedentes antiandaluces

Turull, gran admirador de Jordi Pujol, no ha tenido el más mínimo reparo en activar la tecla antiandaluza del fundador de Convergència, recordado por haber escrito en 1976 que "el hombre andaluz no es un hombre coherente, es un hombre poco hecho que vive en un estado de ignorancia y de miseria cultural, mental y espiritual". Esas palabras forman parte del libro La inmigración, problema y esperanza de Cataluña.

Los comentarios despectivos contra los habitantes del resto de España son un rasgo típico del nacionalismo de raíz convergente. Se hacían en tiempos de Pujol con el PER (el plan de empleo agrario) y han vuelto ahora en un contexto de pánico en Junts a la pujanza de Aliança Catalana.