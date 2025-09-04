La quita autonómica, peor que las p... de Ábalos

La quita de la deuda de la Generalidad fue una de las concesiones de Pedro Sánchez a Oriol Junqueras a cambio de los siete votos de ERC en el Congreso para su investidura. Lo negociaron Félix Bolaños y el propio Junqueras y acordaron condonar 17.104 millones de la deuda de la Generalidad con el Fondo de Liquidez Autonómica. Para evitar las acusaciones de favoritismo con Cataluña, el Gobierno, en otra colosal "jugada maestra", decidió ampliar la quita a otras regiones comprometiendo más de 80.000 millones de euros. Toda esa barbaridad de dinero la vamos a pagar los contribuyentes de a pie. Y con intereses.

La vicepresidenta María Jesús Montero ha dicho con su habitual desparpajo que nadie en su sano juicio renunciaría a que le perdonaran la hipoteca. Esa ha sido su respuesta ante la eventualidad de que las comunidades del PP rechacen la oferta. De modo que la hipoteca. Seguramente recordará la señora Montero aquellos años de los desahucios y de la extinción del sistema de cajas regionales. La gente perdía el trabajo, dejaba de pagar la hipoteca y perdía la vivienda. Así de simple. Y así de justo. Todo legal.

Fue un auténtico drama con consecuencias a largo plazo, estructurales. Una parte de la Ciudad Meridiana de Barcelona se conocía como Villa Desahucio. Miles de familias, en su mayoría de inmigrantes de origen hispanoamericano, fueron sacadas a rastras de sus hogares en cumplimiento de la ley. Pasó en toda España y era común durante la pasada década. Hubo gente que se arrojó al vacío. Gente de toda clase y condición ¿Qué habría sido de ellos si les hubieran perdonado la hipoteca, como dice la señora Montero sobre la deuda autonómica?

La frivolidad, el cinismo y la cara dura de Montero, Sánchez, Bolaños, Junqueras y todos los implicados en esta atrocidad de la deuda autonómica son de un tamaño, color y consistencia nunca vistos. La indecencia es de tal calibre que deja en falta leve las tropelías de los corruptos que rodean a Pedro Sánchez. O sea que Sánchez le perdona a la Generalidad 17.104 millones de euros por orden del beato Pejigueras y circulen que aquí no ha pasado nada. ¿Con qué derecho? ¡Pero qué es esto!

Por no hablar de que toda esa monstruosidad de deuda obedece a gastos separatistas, a cosas de golpistas, a leyes lingüísticas abominables y a mandangas nacionalistas. Que no les hagan un lío. No se lo han gastado en hospitales ni en prevenir incendios. Se lo han pulido en sus vicios, como Ábalos. Porque el nacionalismo es un vicio. Y de los peores.

Por cierto, titulares del pasado mes de junio aludían a que Sánchez iba a proponer a las comunidades autónomas destinar 7.000 millones de euros a la vivienda. Ya saben, el principal problema. ¿O sea que perdonas a Cataluña 17.104 millones, amplías la oferta al resto de regiones hasta completar un monto de más 80.000 millones de euros y sólo estás dispuesto a gastar 7.000 millones en pisos? No tienes nombre.

Están a sus historias. La gente les importa un pijo. Que España se quema... Pues como si se inunda. Prometen millones de euros en ayudas pero es mentira, pura propaganda. Pero eso sí, con los golpistas, poca broma. A esos les perdonan las deudas y lo que haga falta. Como lo de retirar la bandera de España para que no se enfade Puigdemont. Se están pasando y como lo saben, habrá que ver en que condiciones se celebran las próximas elecciones generales.