El Gobierno prepara el terreno para culpar al PP si sufre otra derrota con el embargo de armas a Israel

El Gobierno aún no ha asegurado los apoyos de su bloque de investidura para sacar adelante el embargo de armas a Israel, cuya votación está prevista para el próximo martes, en coincidencia con el segundo aniversario del atentado perpetrado por Hamás. Ante este escenario, el Ejecutivo mantiene abiertas las negociaciones con sus socios habituales. Dicen que "aún hay tiempo" hasta el martes para sortear los ya recurrentes escollos que representan Podemos y Junts.

En Moncloa dan por hecho que la formación de Carles Puigdemont se opondrá al decreto, mientras albergan aún la esperanza de que Podemos, a pesar de sus críticas sobre la tibieza de la medida, opte finalmente por respaldarla bajo el argumento de que "es preferible a no hacer nada". No obstante, tras la interceptación de varias embarcaciones de la flotilla, la líder morada, Ione Belarra, ha vuelto a acusar al Gobierno de mantener una "política de titulares" y le emplaza a "retirar el decreto" para aplicar un embargo que resulte realmente "integral".

Desde Dinamarca, donde asiste a la cumbre europea, el presidente del Gobierno no ha descartado adoptar "más medidas" contra Israel, aunque ha evitado concretar cuáles. Una declaración que los morados consideran claramente insuficiente, y ante la que exigen que el Ejecutivo "trabaje incansablemente en la liberalización inmediata de la treintena de españoles" y que lo califique como "un caso de terrorismo de Estado" y "un crimen de guerra". Además, reclaman que el Gobierno se dirija a la Corte Penal Internacional e instan a la Fiscalía de la Audiencia Nacional a actuar contra el Ejecutivo israelí.

En un movimiento ya previsible, el Gobierno ha comenzado a cargar contra el Partido Popular, al que pretende responsabilizar del eventual fracaso del decreto del embargo de armas a Israel. El PSOE confía en que el PP termine facilitando la aprobación del decreto con una abstención, aun después de haber utilizado el término "genocidio" con fines partidistas.