Feijóo desvela la inquietud en Europa con la corrupción en España: "¿Pero qué ocurre con Sánchez?"

Europa lleva algo más de un año alarmada con la situación de España. La denuncia de diferentes asociaciones y la oposición contra la Ley de Amnistía puso en preaviso a las autoridades de Bruselas, que desde entonces comprueba cómo el propio Gobierno del país ataca a los jueces acusándoles de lawfare por el chorreo de casos de corrupción. A esto se suma la falta de gestión o la minoría parlamentaria.

Una situación por la que llevan tiempo interesándose los líderes europeos, incluido primeros ministros como el alemán Friederich Merz, tal y como contó Libertad Digital. Este jueves lo ha confirmado el propio presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien ha desvelado el contenido de algunas de las conversaciones que mantiene desde hace meses con sus colegas en Bruselas.

"En todas las reuniones de líderes europeos me preguntan con asombro y preocupación qué es lo que está ocurriendo en España", ha dicho ante los líderes internacionales del PPE, reunidos en Barcelona junto a la secretaria general del grupo europeo, Dolors Montserrat.

El presidente del PP incluso ha relatado que es el único tema de conversación sobre España. "Me lo preguntasteis en el hall del hotel, durante el recorrido hasta esta sala: ¿Qué es lo que está pasando en España? ¿Qué es lo que ocurre con el primer ministro español? ¿Qué es lo que está ocurriendo en el Gobierno y en los partidos que apoyan al Gobierno?", ha dicho.

Una situación que afecta ya a la imagen de España, y que explica en parte por nuestro país ha sido excluido en infinidad de reuniones internacionales para hablar de la guerra en Ucrania, la guerra en Gaza o las tensiones con China o EEUU. Feijóo haya intentado marcar distancias entre el Gobierno al asegurar que "somos un gran país"; "España no es el problema, lo es su Gobierno" o que "en España no hay lawfare, hay corrupción en el entorno del presidente".

Declaraciones que llevaba a cabo mientras se conocía el penúltimo escándalo que afecta a Sánchez: la decisión del juez Peinado de que también sea un jurado popular el que juzgue a su mujer, Begoña Gómez, por los otros cuatro delitos de los que está acusada en la causa, no sólo el de malversación, como ya le comunicó hace días.

Feijóo ha mantenido este encuentro con líderes europeos después de visitar las instalaciones de la Casa Seat y de reunirse este miércoles con pymes catalanas, ante las que ha criticado la gestión del presidente regional, Salvador Illa, y ha defendido la necesidad de recuperar la competitividad.