Dolors Montserrat, eurodiputada y vicepresidenta portavoz del Partido Popular Europeo, ha reclamado hoy a la Comisión Europea que active "todos los mecanismos institucionales" para investigar la gestión de fondos vinculados a los expedientes de Red.es y al rescate de Plus Ultra, y ha advertido de un supuesto "patrón sistémico" de opacidad y favoritismo en el Gobierno español.

Montserrat ha afirmado en La noche de Cuesta, de esRadio, que la denuncia ante Bruselas se basa en la naturaleza de los fondos implicados: "Estamos hablando de fondos europeos, dinero de todos los ciudadanos europeos", y ha señalado que lo que se ha denunciado –además de Plus Ultra y Red.es– constituye, a su juicio, "el método Sánchez: opacidad, conflictos de interés, favoritismo y falta de rendición de cuentas". "Parece como una autopista para la corrupción", ha añadido, subrayando que está en juego la confianza de los ciudadanos en las instituciones.

Montserrat ha aludido al informe remitido a la Fiscalía Europea por la Intervención General de la Administración del Estado y a las conclusiones que, según el argumento expuesto en la conversación, apuntarían a irregularidades en contrataciones vinculadas a Red.es: "Hemos utilizado este informe de la Intervención General. Hay irregularidades muy graves, desde la valoración arbitraria de criterios hasta posible trato preferencial y conflictos de interés". Cuesta ha planteado que la Intervención habría determinado que las concesiones de contratos por 10,6 millones de euros podrían ser ilegales "de arriba a abajo" .

Indicios de posibles presiones políticas y conflictos de interés

Sobre Plus Ultra, Montserrat ha pedido que la Comisión verifique si el marco de ayudas aprobado durante la pandemia fue aplicado correctamente en el caso concreto de la aerolínea, que en la conversación se cifra en 53 millones de euros: "La Comisión avaló el régimen general del fondo, pero nunca el caso concreto del Plus Ultra, ahí es donde surgen las dudas". Además, ha añadido que existen indicios que apuntan a posibles presiones políticas y conflictos de interés, por lo que la Comisión "no podía mirar a otro lado" y debe comprobar el cumplimiento de la normativa europea.

Montserrat ha defendido que la convergencia de estos expedientes –Red.es, Plus Ultra– configura, en su opinión, un patrón preocupante que justifica la actuación de las instituciones comunitarias: "Por eso hemos puesto alerta y hemos puesto la denuncia ante la Comisión".

Montserrat ha asegurado que otros diputados socialistas europeos reaccionan con asombro ante lo que, según ella, está ocurriendo en España, mientras que otros países, ha dicho, no permitirían situaciones similares.

"Yo sí que les puedo decir que no vamos a parar. Que no bajaremos la guardia en un segundo. Y cosa que salga, cosa que lo vamos a denunciar ante la Comisión Europea", ha concluido la eurodiputada.