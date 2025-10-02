Ibón Domínguez, portavoz de JUPOL: "Estamos sufriendo un auténtico desgobierno en la Policía Nacional"

El portavoz de JUPOL, Ibón Domínguez, ha criticado duramente la decisión del Ministerio del Interior de reducir al mínimo la presencia de las Unidades de Intervención Policial (UIP) en Ceuta y Melilla. En una entrevista emitida este jueves en el programa La Noche de Cuesta de esRadio, Domínguez ha calificado la medida de "auténtico escándalo".

Según ha explicado, Interior ha justificado la reducción en problemas presupuestarios: "Estamos sufriendo un auténtico desgobierno: no hay dinero en las cajas pagadoras, no se pueden pagar los viajes, no se pueden pagar las facturas de comisaría. Cuando se estropean los coches, no se pueden arreglar. Esa es la situación real, a día de hoy, de la Policía Nacional".

Agentes desprotegidos

El portavoz ha advertido de que la suspensión de los desplazamientos de las UIP a las dos ciudades autónomas dejará a los agentes locales "absolutamente tirados, dejados a los pies de los caballos, sin tener el apoyo de la UIP, que es una unidad de élite mundial de control del orden público en una situación tan compleja".

Domínguez también ha subrayado el riesgo en el actual contexto internacional: "Sin olvidarnos de los incidentes —barra protestas— que está habiendo actualmente en Marruecos, que no sabemos cómo van a desarrollarse y si pueden influir o no en Ceuta y Melilla".

Preguntado por Carlos Cuesta sobre si esta reducción beneficia o perjudica a España, el portavoz de JUPOL ha sido contundente: "Desde luego que es muy malo. Muy malo para mis compañeros de Ceuta y Melilla que, como digo, se quedan absolutamente vendidos ante cualquier eventualidad. Y muy malo, evidentemente, para los ciudadanos de Ceuta y Melilla, que pagan impuestos como todos los demás".

Críticas al Gobierno

Domínguez ha recordado que incluso la subdelegada del Gobierno en Melilla ha reconocido la reducción de efectivos, aunque la ha justificado asegurando que la Policía Nacional y la Guardia Civil ya disponen de recursos suficientes. El portavoz lo ha desmentido con firmeza: "Nada más lejos de la realidad. La situación en Ceuta y Melilla es igual que en el resto de España: el catálogo de puestos de trabajo está absolutamente desactualizado y la inseguridad, desgraciadamente, también está creciendo. Lo que ha dicho la subdelegada, sintiéndolo mucho por ella, no ha hecho honor a la verdad".