Serafín Giraldo: "Lo grave en este caso es una aparición de dos militantes condenados de la banda terrorista ETA"

El programa de La Noche de Cuesta de esRadio ha contado con la participación telefónica de Serafín Giraldo, Inspector de Policía y portavoz de H50, para hablar sobre la flotilla de Gaza.

Hoy se conocía la noticia de la aparición de dos condenados por pertenencia a la banda asesina ETA entre los integrantes de la flotilla.

"Personajes variopintos"

Cuesta ha preguntado acerca de los perfiles que se encuentran en la flotilla. "Dentro de los personajes variopintos que pueden ir en ella" se encuentran otro tipo de persona, según Giraldo.

"Lo grave en este caso es una aparición de dos militantes, además condenados de la banda terrorista ETA", ha comentado. Uno de ellos sería un "militante abertzale, desde prácticamente la adolescencia, que estuvo en prisión hasta hace muy poco tiempo", ha precisado Giraldo. "Pertenecía al aparato logístico de ETA", es decir, era "el que prestaba ayuda" a la banda terrorista.

La otra persona es una mujer "condenada por un intento de asesinato" a un gendarme de Francia en el año 2011, según las palabras de Giraldo.

"Esto es sin duda lo más grave", ha remarcado. "Aquí hay una persona que ha disparado a matar y otra persona que, efectivamente, está condenado por un apoyo logístico a la banda terrorista ETA", ha sentenciado Giraldo.

La información del Gobierno

Por otro lado, Carlos Cuesta mencionado al patrullero Furor que ha acompañado a la flotilla que contaba con estos perfiles y ha preguntado sobre si el gobierno tenía conocimiento de este tipo de personas.

"Yo confío en mis compañeros de información", ha comentado Giraldo. De igual manera, ha puesto en valor el trabajo de la Policía y la Guardia Civil para obtener información de todas estas personas. "Por tanto, dudo mucho que el gobierno no tuviese la información de todas las personas que componían esta flotilla", ha dicho el Inspector de Policía.