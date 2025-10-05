Cerdán, contra las cuerdas: organizó las obras que él mismo cobró

La trama de presuntas obras públicas amañadas por el Gobierno del PSOE se enfrenta a delicadas confirmaciones. Y una de ellas ha llegado de la mano de María Chivite, la presidenta socialista de Navarra. Chivite ha confirmado que pidió a Santos Cerdán financiación del Gobierno para las obras del túnel de Belate, en las que participó la empresa del propio Cerdán.

Chivite estuvo en una cumbre de su Gobierno con Transportes, con Cerdán presente, para desbloquear el contrato de las obras de Belate que fueron adjudicadas por 67 millones a Servinabar, empresa en un 45% del propio Santos Cerdán.