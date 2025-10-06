Feijóo intensifica su agenda internacional y con empresarios tras activar el modo electoral

El PP no repetirá la experiencia del 23-J. La formación está preparada para cualquier escenario, incluida la convocatoria inminente de elecciones. La presión sobre Pedro Sánchez no para de crecer, especialmente tras el último informe de la UCO que apuntala las sospechas sobre la financiación ilegal del partido y la existencia de una caja B.

Mientras el secretario general, Miguel Tellado, activa al PP recorriendo todas las provincias, Alberto Núñez Feijóo intensifica su agenda internacional y con empresarios. El presidente del PP se reunió la semana pasada con las pymes catalanas y con los grandes empresarios que se dieron cita en el Foro de La Toja. En Barcelona ejerció, además, de anfitrión de los secretarios internacionales del PPE.

Unos encuentros que, según confirman desde el equipo de Feijóo, van a seguir produciéndose para "explicar nuestro modelo de país y de gobierno como alternativa a Pedro Sánchez". "Es importante que estemos en todas partes", añaden. Todas las encuestas recogen que la derecha gobernará el país, al margen de cómo sea la suma, de ahí que la agenda del presidente del PP adquiera mayor relevancia.

"Pretendemos llegar al Gobierno con propuestas, demostrar que tenemos un proyecto, no por incomparecencia del contrario", defienden en el partido. En este objetivo se enmarca también su impulso en el área comunicativa, tal y como publicó Libertad Digital. "Difundiremos nuestras ideas por tierra, mar y aire con ilusión, algo a lo que ha renunciado el PSOE, que sólo aspira a gobernar a través del enfrentamiento", señalan.

El refuerzo de la agenda exterior y con empresarios busca, además, evidenciar el aislamiento del presidente, excluido de las últimas citas internacionales para hablar de la guerra en Ucrania o Gaza, y que desde hace tiempo mantiene una relación tensa con los empresarios. "Mientras Sánchez se enfrenta a Meloni, Netanyahu o Trump, Feijóo estrecha relaciones con los países aliados", presumen en el PP.

Por contra, el presidente del PP puede presumir de estrechar lazos con primeros ministros como el alemán Friedrich Merz o el polaco Donald Tusk. Con el alemán se reunió recientemente en un encuentro del que no desveló su contenido, aunque sí destacó después la preocupación existente en Europa con la corrupción del Gobierno español.

Un testimonio que repitió tras su encuentro en Barcelona con los dirigentes del PPE, y que ha deslizado de forma más sutil siempre que acude a los conocidos como Summit, los encuentros que preceden a las cumbres europeas de primeros ministros.

La batalla con Vox

La otra pieza que completa esta estrategia es la lucha con Vox por hacerse con el electorado de la derecha. Hasta ahora, Feijóo había optado por no ir al choque con Santiago Abascal y sólo responder a sus provocaciones más fuertes pero, ahora, ha incorporado la crítica a la formación en su discurso. De manera más o menos velada, siempre se refiere a este partido en sus intervenciones. Las últimas veces, para acusarles de querer que "todo arda", "no querer el cambio" o ser "cómplice" del PSOE y "añadir ladrillos" al muro creado por Sánchez.

Las encuestas acompañan a Vox, al que sitúan por encima de los 50 escaños, y el PP lucha ahora por frenar ese ascenso. En la dirección del partido llevan tiempo hablando de la "pinza PSOE-Vox". Una alianza estratégica que tendría por objetivo arrinconar a los de Feijóo, ya que el crecimiento del PP provoca la caída de los otros dos partidos.

En este sentido, no creen casualidad que Vox y el PSOE hayan coincidido en intentar colocar el tema del aborto en el debate público, justo la semana que la corrupción acorrala al Gobierno. Los de Abascal, con mociones en ayuntamientos y propuestas en el Congreso que se debatirán esta semana en comisión; los de Sánchez, presionando al PP para blindar el aborto en la Constitución y creando una web en defensa del aborto.

En la formación de Feijóo reprochan a los de Abascal centrar toda su labor de oposición en combatir el PP y apenas dedicar espacio a hablar de la corrupción del PSOE o de la debilidad del Gobierno ya que, sospechan, eso favorece el choque PSOE-PP del que este último saldría beneficiado, tal y como recogían las encuestas antes del verano.