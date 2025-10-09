Donde antes había alfombras destinadas al rezo musulmán en una sala despejada, ahora hay tres mesas con un tapete naranja y varias sillas alrededor, además de un sofá azul que preside el espacio y que parece idóneo para ofrecer una catequesis. Sobre el tapete hay un montoncillo de folletos que reflejan el monumento estrella que corona el paisaje del madrileño municipio de Mejorada del Campo. "Centro social Catedral Justo. Mensajeros de la Paz", reza la carilla principal de los trípticos que ofrecen información sobre el lugar en el que se encuentran. Al fondo de la sala, ha desaparecido la imagen de un mihrab —portada de una mezquita— y ahora hay una sobria pared gris de cemento.

La Mezquita del Padre Ángel para la comunidad islámica mejoreña ha desaparecido después de que su "espacio interreligioso" indignase a gran parte de los vecinos a principios del mes de septiembre. Estos entendían que la Catedral que Justo Gallego construyó con material reciclado durante más de 60 años tenía que destinarse al culto religioso católico, fe que profesaba el vecino que dedicó su vida a armar todo un monumento sin nociones de albañilería o arquitectura.

Según han informado fuentes de la fundación del Padre Ángel a Libertad Digital, el espacio dedicado al culto musulmán ha sido retirado debido a la "falta de uso" de la comunidad musulmana de Mejorada. Se les habilitó un espacio para el rezo porque lo pidieron, pero estos, según Mensajeros de la Paz, dejaron de usarlo; por lo que el espacio volvió a estar como antes. Al ser preguntado si alguna otra comunidad religiosa había pedido el espacio para su culto, un trabajador de la fundación lo ha negado: "No que yo sepa".

Tres oratorios para distintas sensibilidades

Los mencionados folletos destacan que la Catedral cuenta con "tres oratorios para que las distintas sensibilidades religiosas puedan encontrar un espacio personalizado para la oración"; pero la imagen que acompaña esta descripción ya no se puede encontrar en la Catedral, ya que ha sido sustituida por las mesas con el tapete naranja y el sofá azul.

A pesar de que, desde la fundación, afirmen que es la falta de uso por parte de la comunidad musulmana lo que ha hecho cambiar de idea a Mensajeros de la Paz, los mejoreños que han atendido a este diario a los aledaños del monumento achacan esta decisión del Padre Ángel a la presión vecinal, que generalmente ha desaprobado la idea de que se celebrase el culto de dos religiones diferentes en este espacio. Si bien es cierto que no se puede dar misa en el monumento porque no está consagrado; los vecinos reiteraban que la idea de Justo era que se destinase a la fe católica, para la que él era fiel devoto.

Ladrillos descartados y vigas olvidadas

Los trípticos detallan que la catedral "está considerada un prodigio de la era contemporánea" por contar "con la admiración y el respeto de arquitectos y expertos", que se preguntan cómo Gallego consiguió crear el monumento desde cero "con más del 90% de sus muros, columnas y bóvedas realizados con materiales reciclados o reutilizados". Estos materiales se refieren a "ladrillos descartados, vigas olvidadas y cristales rotos que encontraron nueva luz". "Es, sin duda, un modelo alternativo de construcción donde los residuos convierten en recursos", apostilla el relato.

De la misma forma, hace un repaso por la vida de Gallego, que "nació en Mejorada del Campo el 20 de septiembre de 1925 y perdió a su padre a los 12 años" adquiriendo desde joven "una gran fe religiosa" mientras que ayudaba a su madre trabajando en el campo. Después de 60 años construyendo el monumento y de que lo llamaran "loco" en más de una ocasión, este cedió al Padre Ángel y a Mensajeros de la Paz la catedral en 2021, poco antes de fallecer, con el "objetivo de que sea un lugar de inspiración y acogida para todas las personas".