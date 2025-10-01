Acusan al Padre Ángel de crear un foco de inseguridad en la Iglesia de San Antón: "Hay peleas con cuchillos"

Esteban Benito, presidente de la asociación de vecinos de Chueca y Salesas, ha advertido hoy de la gravedad de la situación generada en torno a la gestión del espacio de la iglesia de San Antón por parte del proyecto Mensajeros de la Paz, vinculado al sacerdote conocido como Padre Ángel. Además, ha lanzado un contundente llamamiento al Ayuntamiento y al Arzobispado para que actúen de inmediato.

En el programa La noche de Cuesta, de esRadio, Benito ha asegurado que el problema "viene desde hace casi diez años" y ha criticado la "pasividad" municipal durante la pandemia: "Desde el COVID, insistimos al Ayuntamiento en que era el momento oportuno de intervenir; no nos hicieron caso, nos cerraron todas las puertas en el Ayuntamiento, nos han hecho caso omiso". Según el portavoz vecinal, la situación no se resolverá "hasta que pase algo grave".

El presidente vecinal ha calificado el proyecto del Padre Ángel como "un proyecto fallido" y ha denunciado que el sacerdote tan solo "se empeña en buscar notoriedad en un espacio central muy transitado". Benito ha añadido que, en su opinión, el local "no está habilitado para esto y no es un proyecto de ayuda a gente necesitada", y ha puesto como contraste "el proyecto en la iglesia de San Antonio de los Alemanes" donde, según él, "no pasa nada": "Van y recogen su comida, termina limpio como estaba cuando llegaron".

"La mayoría son toxicómanos"

Benito ha descrito además la concentración de personas con problemas de adicción y de salud mental en torno a las actividades del proyecto y ha advertido de los riesgos que ello conlleva: "La mayoría son toxicómanos, gente con problemas mentales derivados de las drogas; en vez de ayudarles de manera aislada, les junta a todos", refiriéndose al Padre Ángel. A su juicio, esa agrupación provoca "fiestas" y peleas con objetos peligrosos, y convierte a los vecinos en pagadores de un problema que, según él, debería gestionarse de otra manera: "Viene la policía como recurso público que pagamos todos porque el Padre Ángel haga las cosas de mala manera".

El presidente de la asociación también ha recordado que personas que formaban parte del equipo del proyecto han abandonado por falta de atención a estas personas vulnerables: "Conozco gente que estaba en su equipo y que se ha bajado del barco porque él no atiende a esta gente".

En cuanto a la reacción institucional, el presidente vecinal ha lamentado la inacción: "La policía no dice nada. Te hablo por el conocimiento de los vecinos y porque llevo muchos años trabajando en esto". Para Benito, además de la estadística de delitos –robos y otros incidentes– existe un problema mayor de percepción ciudadana: "la sensación de seguridad", que se deteriora cuando "se genera un espacio tan incómodo para la vida corriente" que "los vecinos no pueden llevar una vida normal".

El dirigente vecinal ha apelado directamente al consistorio: "Quiero hacer un llamamiento enorme al Ayuntamiento, porque es propiedad del Ayuntamiento esta iglesia, que haga algo en tanto que es responsable. Y en segundo lugar, que el arzobispo haga algo; esto es una iglesia, no es un almacén ni un descampado".