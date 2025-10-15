La empresaria Carmen Pano ha desestimado declarar en su comparecencia en la comisión Koldo del Senado escudándose, como otros llamados a la Cámara Alta, en que el caso sobre el que le iban a preguntar se encuentra siendo investigado tanto en la Audiencia Nacional como en el Tribunal Supremo. El alto tribunal ya contó con su testimonio, en el que Pano se reafirmó en que había llevado 90.000 euros en bolsas de plástico a la sede nacional del PSOE, en la madrileña calle de Ferraz, junto al entonces novio de su hija, Víctor de Aldama.

"Por indicaciones de mi dirección letrada, no voy a prestar declaración", ha contestado Pano cuando la senadora de UPN María Caballero le preguntaba si, como había dicho anteriormente, había pagado 90.000 euros al PSOE, que los habría utilizado para su supuesta caja B. Aun así, esta ha intervenido inicialmente para aseverar que se ratifica "plenamente" en las palabras que ha esgrimido en sus dos declaraciones judiciales, en las que se deslizaba la posibilidad de que existiese financiación irregular en el seno del Partido Socialista.

Así, esta ha expresado que, al haber declarado en sede judicial, era contraproducente para su defensa –se encuentra investigada en el marco del caso hidrocarburos— que respondiese a las preguntas de los senadores. "Se trata de investigaciones que se encuentran en curso, por ello, creo que mis declaraciones en esta cámara pueden interferir en mi derecho a la legítima defensa", ha recalcado después de expresar su respeto a la cámara y pedir disculpas por no declarar.

En este contexto, los senadores del Grupo Mixto y del Grupo Parlamentario Popular han enfocado sus preguntas –sin respuesta— a la supuesta financiación irregular del PSOE; mientras que el senador socialista José Latorre ha intentado enmarcar torpemente a Pano –cuya hija era la novia de Aldama y que ha reconocido estar vinculada de alguna forma a la trama Koldo— en una conspiración urdida por el PP para desprestigiar al Gobierno.

Pregunta si cobró por acusar al PSOE

El dirigente socialista ha subrayado en su intervención que no se debe "mentir de forma burda en sede judicial" aludiendo a la declaración en la que la empresaria afirmaba haber entregado el dinero en efectivo a la cúpula de Ferraz. Así, aunque ha expresado su respeto al derecho a no declarar de Pano, Latorre ha hecho un repaso por las preguntas que tenía pensado hacerle.

Según ha dicho, tenía pensado preguntar si es que ella tenía relación con dirigentes de Génova 13, deslizando que sus declaraciones sobre el dinero en efectivo en Ferraz podrían ser parte de una estrategia política de la oposición. Además, le ha preguntado sobre si sabía que su entrevista en The Objective –en la que aseguró por primera vez que había realizado el pago de los 90.000 euros— iba a ser "utilizada" para "atacar" al PSOE. Una entrevista sobre la que también ha puesto en duda su credibilidad preguntándole si había cobrado dinero por haber ofrecido sus palabras al medio.

La Comisión Koldo en el Senado se prepara para sus semanas más intensas desde que se fundara y compareciesen por primera vez Koldo García y José Luis Ábalos; ya que esta espera la declaración del presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, a finales del presente mes de octubre.