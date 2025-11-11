Leire Díez, la fontanera de la cloaca del PSOE, alardeó de su relación con Félix Bolaños y Pedro Sánchez en su reunión con el fiscal Stampa. En un momento dado de esa reunión -grabada por el fiscal Stampa- Leire Díez llegó a afirmar que la presencia del fiscal "la va a saber el jefe de Álvaro". Stampa, en ese momento, preguntó si se refería al "ministro o al presidente". A lo que Leire respondió: "Todos". Y Dolset apostilló: "Ambos".

Libertad Digital publica el audio grabado por el fiscal Ignacio Stampa durante la reunión que mantuvo el pasado mes de mayo con la fontanera del PSOE Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset. A esta reunión fue citado Stampa para reunirse con el entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, con la intermediación del empresario Luis del Rivero. Sin embargo, Leire Díez acudió en sustitución de Santos Cerdán.

El audio es un auténtico repertorio de alardes de ilegalidades. Se escucha como Leire Díez señala directamente al que fuera magistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, que fue expulsado de la Carrera Judicial por prevaricación en el caso Gürtel. Los integrantes de las cloacas socialistas achacan a Garzón supuestos pactos con el comisario José Manuel Villarejo. Hablan de negocios abiertamente. Pero, sobre todo, queda clara la relación de Leire con las más altas instancias del Gobierno, según su propia versión.

En un momento dado Leire habla del error del cálculo en dólares de EEUU y colombianos cometido por la UCO en uno de sus informes al evaluar los bienes de José Luis Ábalos. "He visto el documento", señala Leire Díez.

La conversación avanza y Stampa plantea una duda: "¿Álvaro va a saber que yo he estado aquí una o dos semanas después?" Se refiere al fiscal general, Álvaro García Ortiz.

Leire responde: "Yo también dosifico los tiempos. Esta gente tiene miedo y hay que dosificar".

Stampa muestra su preocupación: "Si lo sabe Álvaro lo va a saber más gente".

Y Leire añade: "Da igual. Fíjate qué problema. Lo va a saber el jefe de Álvaro…"

Stampa añade: "¿Te refieres al ministro o al presidente?"

Leire sentencia: "A todos". Y Dolset: "Ambos". Responden los dos

Leire aclaró que todo lo hacía por delegación: "Da igual. Yo no me quedo con nada".

Pero Stampa mostró su preocupación: "Al final parece que estoy metido en una intriga y yo hace tiempo que escribí, que dije lo que tenía que decir. Estoy harto de ellos y quiero que no sepan nada de mí. Me deben un montón de dinero de costas. Y va a llegar a Garzón, si llega a Álvaro llegará a Garzón, a Lola". En referencia a la que fuera fiscal general de Sánchez, Dolores Delgado.

"Es una etapa de mi vida que quiero terminar. He contado lo que hay", sentenció Stampa.

"No van a pensar nada. Queremos saber por qué no se permitió saber lo que pasó con Villarejo", añadió Leire.