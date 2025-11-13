Leire Díez no sólo quedó retratada en el encuentro mantenido en mayo de 2025 con el fiscal Stampa. En esa cita afirmó que ella era "la mano derecha de Cerdán, que detrás de todo estaban el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y el propio Pedro Sánchez. Y que tenía orden de pararlo todo: "Límpiese sin límite", afirmó Leire Díez en referencia a la orden recibida del presidente del Gobierno.

Pero Leire Díez quería información de Stampa. Y la quería con un fin muy claro: usarla para acabar con el fiscal jefe Anticorrupción. Y es que Leire Díez alardeó ante Stampa de tener un plan para quitar al jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, tras haber sacado a Víctor de Aldama de prisión preventiva para colaborar con la Justicia en los casos de corrupción que rodean al presidente del Gobierno.

La oferta y las condiciones de Stampa

Stampa recibió un soborno a cambio de dar información a la cloaca para acabar con Luzón. La oferta a Stampa incluía su reincorporación a la Fiscalía Anticorrupción para poder seguir investigando el caso Villarejo. Pero Stampa exigió garantías con respecto a esa vuelta: "Sí, pero partir de la base de que yo quiero volver ahí, en estas circunstancias, con este jefe, con esa fiscalía, sin Miguel Serrano…".

Leire Díez desveló su plan: "¡Ah, no, no, no! Escúchame, tranquilidad, que habrá más cosas que cambien. Tranquilidad, tranquilidad". "Yo hablaba sólo de ti", explicó.

Leire Díez dio más detalles: "Las cosas importantes tardan un poquito más… pero tranquilidad. Las cosas que han cambiado tampoco… Yo le quito importancia al tema del tiempo y el cambio. Pues si hay que cambiar otra vez, pues se cambia y no pasa nada. Todo es prueba y error. La vida es prueba y error", en alusión evidente al deseo de cambiar al fiscal jefe Anticorrupción, Luzón.

La maquinaria de la "cloaca"

Hay que recordar que la documentación ya publicada por Libertad Digital ha probado una maquinaria de seguimiento e investigación por parte de la cloaca de todo aquello que decidía perseguir los casos de corrupción que cercan al Gobierno de Pedro Sánchez.

La cloaca tomaba nota de todos los jueces, fiscales, UCO o abogados que osaban actuar contra la órbita de corrupción y, automáticamente, surgía un archivo de seguimiento, una investigación o una operación de denuncias falsas para tumbarlo. Así ocurrió con los magistrados Marchena, Peinado o Biedma. Con el miembro de la UCO, el teniente coronel Balas.Y también con los fiscales anticorrupción.

Así ocurrió con la carga de profundidad que la cloaca preparaba contra el fiscal Grinda. Pero también con el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, el último responsable de haber aceptado la salida de la prisión de Soto del Real de Víctor de Aldama para que aportara toda su información y pruebas sobre la trama del PSOE.

Y si es llamativa la creación por la cloaca de una carpeta de seguimiento y actuación contra el fiscal jefe anticorrupción bajo el delator nombre de "Denuncias Luzón" aún lo es más la fecha: el 3 de abril de 2025, cinco meses después de que Aldama saliera de prisión a finales de noviembre de 2024 por su compromiso de aportar pruebas sobre los casos de corrupción que cercan al PSOE y menos de dos meses después de que Aldama soltara algunas de sus bombas más representativas y temidas por el Gobierno.