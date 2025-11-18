Pablo Iglesias, obligado a rectificar tras atacar con bulos a un peluquero

Pablo Iglesias y su medio afín, Diario Red, se han visto forzados este martes a publicar una rectificación después de difundir un artículo en el que se atribuían falsamente a un peluquero de Telde (Gran Canaria), Silverio Rodríguez, mensajes y comentarios políticos que jamás realizó, lo que desató una campaña de insultos, amenazas y ataques.

La rectificación, firmada por Diario Red, reconoce explícitamente que se equivocaron al atribuir a Silverio Rodríguez la cuenta de la red social X @ancorlpgc46. El propio medio admite que Rodríguez "no es el titular ni usuario" de esa cuenta y que su actividad personal y profesional "nada tiene que ver" con los mensajes políticos que se le adjudicaron.

En su rectificación, obligada tras la denuncia judicial interpuesta por el propio Silverio, el diario asegura que lamenta el error y queda "a disposición" del afectado, quien desde la publicación del artículo falso ha sufrido una auténtica campaña de acoso.

"He recibido amenazas"

Tal y como explicó en una entrevista con Carlos Cuesta en La Noche de Cuesta, Silverio comenzó a recibir amenazas, ataques y una avalancha de reseñas falsas en Google que lo señalaban como "fascista". "No tengo Twitter, no he insultado a nadie. Cuando vi lo que estaban diciendo de mí, me tembló el cuerpo", relató.

El peluquero detalló que incluso le rayaron el coche y que su familia está sufriendo: "Mi madre tiene 85 años y ha estado muy malita. Es muy triste que alguien decida marcar así a un ciudadano".

El artículo de Diario Red —publicado el 14 de noviembre— no solo le atribuía comentarios falsos, sino que difundía su dirección y una fotografía en la que aparecía un hombre que no es él, posando con un maillot de ciclismo y papeletas electorales.

Lecciones de periodismo

A pesar de haber colocado en la diana a un hombre ajeno a la cacería antifascista de Podemos, sus dirigentes no han dudado en utilizar lo ocurrido para presentarse como ejemplo de ética periodística. Pablo Iglesias ha señalado en redes sociales: "Si nos equivocamos, toca rectificar. Ojalá todos lo hicieran."

Si nos equivocamos, toca rectificar. Ojalá todos lo hicieran 👇🏻 https://t.co/inbxlECBCl — Pablo Iglesias 🔻{R} (@PabloIglesias) November 18, 2025

Por su parte, Pablo Echenique ha señalado: "No cometer algún error cuando se hace periodismo es quizás inevitable. La voluntad de mentir, en cambio, es otra cosa y nunca conlleva una rectificación. Esa es la diferencia entre ellos y nosotros."

No cometer algún error cuando se hace periodismo es quizás inevitable. La voluntad de mentir, en cambio, es otra cosa y nunca conlleva una rectificación. Esa es la diferencia entre ellos y nosotros. https://t.co/2mnkgKesQY — Pablo Echenique (@PabloEchenique) November 18, 2025

Tras cinco días de infierno para Silverio, la rectificación finalmente ha llegado aunque el daño por un bulo que nunca debió difundirse ya está hecho.