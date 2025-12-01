Koldo carga contra Sánchez: los Hidalgo hablaron de pagar "un millón" a Begoña Gómez por el rescate de Air Europa

Koldo García, el exasesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes, ha destapado ante okdiario la clave oculta del polémico rescate de Air Europa con dinero público. En una entrevista, García no solo confirma su participación directa en la gestión del proceso con la familia Hidalgo, sino que señala sin ambages la "intervención" de Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como pieza fundamental para que la ayuda de 475 millones de euros saliera adelante.

García relata con precisión las circunstancias y el escenario donde se fraguó el rescate. Afirma haberse reunido con Javier Hidalgo entre 16 y 20 veces en su lujosa mansión de Puerta de Hierro, a las afueras de Madrid.

El exasesor de Ábalos asegura que, en esas reuniones, la implicación de la mujer de Sánchez era un tema central de la negociación. A pesar de que la gestión formal del rescate la llevaba el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Transportes, según Koldo, era un "apoyo importante" que recibía presiones directas.

Sánchez presionaba y Begoña intervenía

Koldo García confirma la existencia de presiones al entonces ministro Ábalos, señalando directamente a La Moncloa. García admite que José Luis Ábalos recibía "muchísimas llamadas" del "señor presidente" (en referencia a Pedro Sánchez) para "gestionar el problema y hacerlo bien". Al ser preguntado directamente por la mujer del presidente, Koldo García es categórico: "Para mi forma de ver, sí, intervino".

Según su testimonio, el propio Javier Hidalgo le comentó que "necesitaban ese esfuerzo y que lo tenía que comentar con el presidente, con su marido". La pareja presidencial, por tanto, estaba "dialogando sobre cómo hacer las cosas", un diálogo que se desarrollaba "delante de mí," asegura Koldo.

El momento más delicado de la entrevista se produce cuando se pregunta por posibles contraprestaciones o comisiones por el multimillonario rescate. Aunque Koldo García se desvincula de un conocimiento directo sobre pagos concretos, sí revela una frase que apunta directamente al tráfico de influencias y una posible compensación futura a Begoña Gómez.

"Lo único que puedo decir es que los Hidalgo comentaron ante mí que había que compensar el buen trato que había dado la señora Begoña," afirma el exasesor de Ábalos. "Yo no sé cómo lo hicieron exactamente pero empezaron hablando, si no me equivoco, de 100 o 200.000 euros hasta decir un millón. En aquel momento, me hubiera gustado no estar, pero es cierto que estuve y es cierto que lo escuché", dice en la citada entrevista.

Tras consumarse el rescate de la aerolínea, Koldo García confirma que no volvió a tener contacto con la familia Hidalgo, declarando: "La verdad es que no me han vuelto a llamar. Jamás."

El testimonio del exasesor eleva la sombra de la sospecha sobre la cúpula del Gobierno, señalando a la mujer del presidente como la gestora clave en una operación que supuso un desembolso histórico de dinero de todos los españoles.

El "cheque en blanco" de Sánchez

Por otra parte, Víctor Ábalos, hijo del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, relata a El Mundo por primera vez su versión sobre la caída política y judicial de su padre, desvelando una purga diseñada por Moncloa y ejecutada por sus peones.

Las declaraciones de Víctor Ábalos no solo desmienten las acusaciones de corrupción contra él y su padre —alegando que la supuesta fortuna oculta en Latinoamérica es inexistente—, sino que confirman que el aparato socialista intentó silenciar al exministro a toda costa para proteger al presidente del Gobierno y a su entorno.

El momento más grave y comprometido del testimonio implica directamente a Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, y al propio Pedro Sánchez. Víctor Ábalos asegura que Cerdán acudió a negociar con su padre tras la detención de Koldo García en febrero de 2024. "Santos le ofreció un cheque en blanco a mi padre en nombre del presidente", asegura Víctor Ábalos.

El objetivo era claro: que el exministro "no cantara" y no revelase "ningún tipo de información sensible". Las ofertas económicas y laborales que pusieron sobre la mesa, según el hijo de Ábalos, incluían el pago de los abogados, un puesto de trabajo en la consultora Acento, fundada por José Blanco, exdirigente socialista, tertulias televisivas y "todo lo que quisiera".

"Acudió Santos porque, obviamente, en ese momento el presidente no podía contactar con él", aclara el hijo del exministro, confirmando que la orden de silenciar a Ábalos procedía directamente del presidente.

Víctor Ábalos sitúa el inicio de la desgracia de su padre en la acumulación de poder, que generó recelos y envidias internas en el partido. La venganza se materializó en lo que él llama la "operación Navalcarnero": una fiesta de Halloween de 2020 en la que la exmujer de Ábalos se reúne con Adriana Lastra (entonces vicesecretaria general) y Maritcha Ruiz Mateos (directora de comunicación del PSOE) y asegura tener "todo tipo de pruebas" contra él. "Ellas planean su venganza y Sánchez la ejecuta", sentencia el hijo del exministro.

A esto se sumó la ambición de Ábalos de cambiar de cartera. "El cese surge, además, cuando Margarita Robles se entera de que mi padre quiere ir a Defensa y que se le acaba el rollo", afirma. A partir de ahí, se activa una "bomba interna controlada" por lo que llama el "Clan de Navalcarnero" y altos cargos del Ministerio, como Ricardo Mar y Pedro Saura, que le "hacen la cama".

El hijo del exministro recuerda la intensa relación entre su padre y Sánchez, haciendo hincapié en la traición: "La cama de su casa todavía está caliente de las veces que se ha quedado Pedro Sánchez allí a dormir cuando hacían las campañas siendo cuatro locos".

Respecto a Santos Cerdán, Ábalos asegura que su "obsesión era meter a Koldo García en Moncloa" y, al no poder, lo colocó en Transportes. Además, denuncia que nadie conocía los negocios del exsecretario de Organización, que supuestamente poseía la constructora Servinabar, acusada de llevarse contratos públicos.

Víctor Ábalos también denuncia la existencia de un informe del CNI elaborado sobre su padre y sobre él mismo con "todo tipo de barbaridades", lo que revela el uso de las instituciones del Estado contra los disidentes políticos del sanchismo.

Finalmente, el hijo de Ábalos justifica que su padre, que ya había implicado a Begoña Gómez en el rescate de Air Europa, haya decidido "hablar al comprobar que jugamos en un tablero predeterminado" en el que la Justicia parece estar predeterminada contra él.