La UCO halla los pagos con los que la trama inyectaba dinero a la fundación de Ábalos en Perú: en fajos y de 2.000 euros

La UCO ha detectado justificantes de los envíos de dinero de la trama a la fundación de José Luis Ábalos en Perú. En medio de la búsqueda del dinero obtenido en las presuntas comisiones ilegales por infinidad de negocios de la trama -mascarillas, petróleo, obras públicas, licencias, subvenciones, etc.-, la unidad de la Guardia Civil sigue encontrando pistas que confirman la advertencia lanzada por la exmujer de Ábalos, Carolina Perles, que apuntó a una vía de salida del dinero hacia el extranjero. En este caso, algunos de los resguardos detectados superan los 2.000 euros, tienen como destino Perú y en la propia conversación con la que se avisó de la llegada del dinero se señalaba que habían sido realizados "en metálico".

Las gestiones de pago las realizaba la mujer de Koldo García Izaguirre, Patricia. Ella se ponía en contacto con "Jeny Perú" -Jenifer Balta- y gestionaba el dinero para que fuera recibido sin problemas y sin dejar rastro. Y es que, como afirmó Patricia ante un envío que no llegó, no había rastro de cuentas bancarias porque "lo he hecho en correos para que no hubiera problemas" y "lo he hecho en efectivo". Es decir, en metálico, como todo lo que hacía la trama con las chistorras, soles, lechugas o folios.

Western Union, la vía elegida para mover el dinero

El instrumento elegido para los envíos ya ha aparecido en el rastro de la trama: Western Union, una de las empresas dedicadas al envío de dinero o divisa. De hecho, el importe se podía meter en euros y ser cobrado en dólares.

Los pagos se realizaban desde Pamplona, en una oficina de la calle Monasterio de Urdax, con lo que cualquier relación con el PSOE o con el Gobierno era aún más difícil de intuir o rastrear.

Uno de los pagos fue por un importe de 2.214,15 euros. Y la receptora, Jeny, estaba ligada a la fundación de Ábalos, Fiadelso.

Para colmo, la fecha de realización es temprana: recién llegados al poder los socialistas. Algunos de los pagos figuran en noviembre de 2018, lo que prueba que la trama estaba operativa desde muy pronto en el mandato de Pedro Sánchez.

Fiadelso, la fundación bajo sospecha constante

Y esta fundación se ha convertido ya en un clásico en los informes de la UCO. Fiadelso es una entidad supuestamente benéfica que recibió infinidad de subvenciones para desarrollar proyectos sociales en países pobres y que lo cierto es que ha acabado pagando inmuebles que, como el de Chimbote, han aparecido a nombre del propio Ábalos.

En otro de los chequeos de movimientos económicos de Ábalos, de hecho, han surgido nuevos pagos a Fiadelso, por valor de 18.706 euros, e ingresos procedentes de la misma fundación.

La UCO cuenta ya con numerosas pruebas de que esta ONG tiene conexión con la trama. Y es que Koldo también gestionó los negocios de Ábalos en Fiadelso. La UCO asegura que "del análisis de los dispositivos electrónicos intervenidos por esta Unidad, se ha observado que el día 15 de febrero de 2022, Ábalos le preguntaba a Koldo en una conversación a través de WhatsApp si había realizado una transferencia bancaria a una cuenta que tendría en común con Ardines para el pago de un préstamo". Jaime-Gustavo Casal Ardines fue presidente del patronato de la fundación.

"En este intercambio de mensajes, Ábalos se interesaba por el ingreso de fondos en una cuenta bancaria vinculada a un "bajo" –se entiende que el inmueble situado en Conchita Piquer–, ya que, según sus propias palabras: "Me reclaman impago del préstamo". Se trataba de la sede de Fiadelso. Y los mensajes tenían como destinatario al que fuera cargo público del Gobierno durante mucho tiempo.

"Tras debatir la cuantía a abonar en cuenta, Ábalos señalaba "Hace dos meses que no ingresamos", "Solo Gustavo ingresa y con el saldo se pudo pagar la cuto [sic] anterior pero ahora falta eso". Tras estas indicaciones, Koldo le daba la razón y le solicitaba un número de cuenta que Ábalos compartía con "Gustavo" –en referencia a Ardines–. Acto seguido "Ábalos le remitía una captura de pantalla con el número de cuenta. En esta fotografía se identifica como beneficiarios del reseñado depósito bancario a Ábalos y Ardines". Y todo ello, lo gestionaba Koldo, lo que quiere decir que su implicación era plena.

Estas tesis se refuerzan con un listado de pagos en el que vuelve a salir el nombre de Fiadelso. Así figura un ingreso a las cuentas de Ábalos de 1.700 euros en 2015 procedente de la fundación: "El día 10 de septiembre de 2015 se recibió en la cuenta n° ESXXXXXXXXXXXX -titulada por Ábalos, Valls y Casal- una transferencia de 1.700 € que tiene su origen en la cuenta n° ESXXXXXXXXXXX, titulada según la información aportada por la entidad financiera por Fiadelso, figurando con firma reconocida Casal y el exsuegro de Ábalos, Mario Perles Belenguer", señala la UCO en su último informe.

Hay más: "En concepto de ingreso de cheques, en el año 2014 se produjo un ingreso por valor de 1.000€ con origen en la fundación Fiadelso. En 2015 tuvo lugar otro ingreso por valor de 134,07€ sin tener información del origen", añade la UCO.

No solo hay ingresos: "Las cuantías que se recogen en este subapartado se corresponden con gastos de Ábalos o de su entorno próximo satisfechos por Koldo, que han podido ser acreditados a partir del análisis conjunto de las evidencias digitales y de los movimientos bancarios de Koldo y Ábalos. Para facilitar su exposición, se han agrupado en función de la finalidad o del destinatario final: entorno personal próximo, fundación Fiadelso y gastos personales", afirma la UCO.

Y ahí aparecen pagos a la fundación con distintas finalidades: "Las finalidades de estos pagos son diversas. Algunos se habrían destinado a cubrir gastos puntuales, mientras que otros responderían a obligaciones periódicas, como el abono de una hipoteca. Aunque estos desembolsos se dirigieron formalmente a Fiadelso, son incluidos en este informe sobre la situación económica de Ábalos porque esas obligaciones le afectaban directamente", señala la UCO.