El PP exige controlar al jabalí y ayudas urgentes para salvar de la peste al sector porcino

El Partido Popular ha presentado este jueves en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley (PNL) para su debate en Pleno en la que reclama al Gobierno una batería de medidas "inmediatas, coordinadas y eficaces" ante los primeros brotes de peste porcina africana (PPA) detectados en fauna silvestre en Cataluña, los primeros registrados en España en décadas.

Aunque la enfermedad no afecta a la salud humana, el PP subraya que el riesgo económico y comercial es "enorme" para el sector porcino, uno de los pilares de la industria agroalimentaria española. El sector alcanzó en 2024 una facturación de 25.000 millones de euros, con exportaciones valoradas en 8.784 millones.

Bloqueos comerciales

Según denuncia el Grupo Popular, "El Gobierno español ha bloqueado de manera preventiva alrededor de 120 certificados sanitarios de exportación destinados a cerca de 40 países". Este escenario "pone de manifiesto la necesidad de una acción coordinada a escala europea para evitar que brotes localizados, plenamente controlados conforme a la normativa de la UE, se traduzcan en bloqueos comerciales desproporcionados por parte de socios extracomunitarios".

Los populares culpan al Ejecutivo de haber actuado "desde una posición ideológica medioambiental radical" que habría impedido un control adecuado de la fauna salvaje, especialmente del jabalí, especie clave en la propagación del virus. Acusan también al Gobierno de paralizar la actividad cinegética y de control profesional, lo que habría contribuido al incremento de poblaciones y con ello al aumento del riesgo sanitario.

Asimismo, sostienen que el "Plan Nacional de Gestión del Jabalí" del Ministerio de Agricultura ha fracasado por "deficiencias en vigilancia epidemiológica, coordinación interadministrativa y controles fronterizos".

Activar ayudas y reforzar la bioseguridad

En su iniciativa, el Partido Popular exige al Gobierno movilizar todos los recursos para evitar que la peste porcina africana afecte al sector, activar ayudas a ganaderos y comunidades autónomas, y reforzar la bioseguridad y la vigilancia en las explotaciones.

También reclama la revisión y aplicación del Plan Nacional de Gestión de fauna, acuerdos de regionalización con países importadores para proteger las exportaciones, y gestiones diplomáticas urgentes ante la Comisión Europea. Además, pide reforzar los controles fronterizos con más personal y tecnología, impulsar la imagen sanitaria del porcino español y coordinar actuaciones con las fuerzas de seguridad para controlar cualquier expansión del brote.