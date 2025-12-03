UME, Mossos y Agentes Rurales cuentan ya cincuenta jabalíes muertos en Collserola

La Generalidad de Cataluña con la ayuda del Ejército mantiene todas las restricciones de acceso al área de Collserola donde se han hallado ya cincuenta jabalíes muertos. A falta de realizar análisis a todos los animales encontrados, se han confirmado nueve positivos por la peste porcina africana (PPA). El inspector jefe de los agentes rurales de la Generalidad, Josep Antoni Mur, es quien ha proporcionado el dato del medio centenar de cadáveres hallados en el rastreo que llevan a cabo con la colaboración del Grupo de Intervención en Emergencias Tecnológicas y Medioambientales (GIETMA) de la Unidad Militar de Emergencias.

La Unión Europea se ha involucrado ya en la crisis de la peste porcina en Cataluña y ha enviado una delegación para comprobar sobre el terreno el alcance de la afectación y qué zona y granjas quedan sujetas a las máximas restricciones. Hay empresas, como el Grupo Jorge, que han anunciado despidos ante el desplome del precio del cerdo mientras la Generalidad trata de contener las críticas de Junts y ERC por el hecho de que el presidente de la Generalidad, Salvador Illa, no haya anticipado su regreso de México, y por lo que califican de "militarización" de la crisis porcina. Los sindicatos temen una oleada de despidos y han solicitado reuniones con la Generalidad y con el Gobierno.

El consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca, el desconocido Òscar Ordeig, es quien está afrontando la respuesta política a la crisis y ha apelado a la gravedad de la situación para pedir "rigor, seriedad y responsabilidad" a los partidos. Por su parte, el jefe de los agentes rurales ha señalado que en la zona podría haber hasta un millar de jabalíes y que esperan instrucciones de los técnicos del Ministerio de Agricultura y de la UE para decidir el método de captura y sacrificio. La agrupación de Sociedades de Cazadores y Pescadores de Cataluña se ha ofrecido a la Generalidad para participar en las tareas de eliminación de los jabalíes. De momento no han obtenido respuesta.