Feijóo aguarda a Sánchez a la vuelta de Navidad: le retará a condenar en el Congreso los escándalos sexuales

El presidente del Gobierno ha conseguido escabullirse del Parlamento, una vez más, en medio de la tormenta. Gracias a la intervención de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, no tendrá que dar explicaciones por los casos de corrupción que le rodean hasta, al menos, el mes de enero. Dado que ha hecho, además, su tradicional balance de año, podrá disfrutar de quince días de descanso. La vuelta, sin embargo, será dura.

El Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo espera al presidente después de las navidades con dos peticiones: la primera, en la Diputación Permanente del mes de enero para convocar el Pleno extraordinario del que ha logrado librarse en diciembre; la segunda, una moción para el primer Pleno ordinario del nuevo año, que se celebrará en febrero, en la que piden condenar los escándalos sexuales y de corrupción que le acorralan.

El texto presentado por el grupo de Ester Muñoz, al que ha tenido acceso Libertad Digital, servirá también para retratar a sus socios, que han elevado el tono de la crítica al Gobierno para no verse arrastrados. La moción insta al Gobierno a: "Condenar cualquier conducta de acoso, abuso o trato vejatorio contra las mujeres, reconocer y esclarecer los intentos de ocultación y minimización de las situaciones de acoso denunciados en el seno de la Presidencia del Gobierno".

Exige, además, "la asunción inmediata de responsabilidades políticas por dichos actos y garantizar una política de tolerancia cero y búsqueda de la verdad ante cualquier comportamiento incompatible con la igualdad y la dignidad de las mujeres". Una iniciativa difícil de asumir para el Ejecutivo, pero no tanto para los socios, que deberán decidir si apoyan esta iniciativa.

Respeto a la separación de poderes

El texto pide, en segundo lugar, "respetar la sentencia condenatoria dictada contra el Fiscal General del Estado y adoptar de inmediato las medidas necesarias para garantizar la plena independencia del Ministerio Fiscal, su autonomía operativa y su neutralidad, en línea con los estándares europeos de integridad y separación de poderes". La petición se formula después de que el presidente haya criticado el fallo y a los miembros del Tribunal Supremo para defender a Álvaro García Ortiz.

El PP reclama, también, "garantizar los criterios de mérito, capacidad, profesionalidad e independencia en todos los nombramientos, especialmente en los cargos responsables de las unidades operativas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con el fin de preservar su plena autonomía frente a cualquier injerencia política", después de que haya sido sustituido el jefe de la UCO.

Los de Muñoz pide, además, "cumplir de manera íntegra y verificable las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) pendientes en materia de prevención de la corrupción, conflictos de intereses y control del poder ejecutivo; "reforzar la protección efectiva de los denunciantes de corrupción, garantizando el ejercicio de las competencias atribuidas a la Autoridad Independiente de Protección del Informante, su dotación suficiente de medios y la ejemplaridad del propio Gobierno en la protección de los denunciantes".

Por último, reclaman "respetar escrupulosamente la separación de poderes, cesando de inmediato cualquier actuación o manifestación dirigida a desacreditar a jueces, fiscales, fuerzas de seguridad o medios de comunicación".