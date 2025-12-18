Del estiércol del Hipódromo a la mierda del cártel de Sinaloa

Cuando el fango te supera, siempre puedes recurrir al comodín del indulto exprés, que es lo que planea Sánchez con el condenado García Ortiz, como publica en exclusiva Miguel Ángel Pérez en Libertad Digital. Pues que Moncloa no gaste todos los comodines porque hoy los pseudomedios le traen una ristra de potenciales candidatos para indultos futuros, empezando por los habitantes de la SEPI, que lo mismo le daban al negocio del Covid, como Bartolomé –exclusiva de Carlos Cuesta–, que al estiércol de caballo.

"Vicente Fernández ofrecía a sus clientes negocios con la SEPI: del estiércol de los caballos del hipódromo a las placas solares en los tejados de Correos", cuentan Arturo Criado y Jorge Calabrés en El Español. Hoy son pole en la ciénaga digital por motivos obvios. Ya han encontrado lo que olía mal en toda esta trama.

Buena mierda. Pero no la de los caballos del Hipódromo. Según la IA, buena mierda es un término vulgar que se refiere a drogas de alta calidad o pureza. Ha tardado, pero hoy ya aparece el narco en la trama sanchista.

"La trama Koldo medió ante Sanidad para dar una licencia a una empresa de cannabis ligada a un narco". Desvela en exclusiva Borja Negrete en El Confidencial que el hombre para todo del Gobierno de Sánchez, Koldo García, le comunicó al exjefe de gabinete de Salvador Illa la voluntad de un laboratorio de cannabis de operar en España. Resulta que era una compañía representada por un investigado por diseñar una red de laboratorios tapadera para el cártel de Sinaloa. Casi nada. Como se entere el cártel de los Soles, lo mismo el problema de algunos con la justicia española se queda en el menor de sus males.

Ayer Javier Ruiz dijo en su programa en TVE que ha hablado con Zapatero y que les ha dicho que todo lo publicado sobre él es mentira. Hoy le tendrán que volver a llamar. Alejandro Entrambasaguas contraataca en El Debate: "La casa de Zapatero en Aravaca albergó cinco reuniones sobre las transferencias de Plus Ultra a Venezuela que investiga la Policía".

En ese inmueble, en el que ahora ya no reside porque se ha cambiado a una mansión más grande en Las Rozas, se celebraron entre los meses de septiembre y diciembre de 2023 cinco reuniones.

Entrambasaguas ya sabe que la excusa de Zapatero está siendo que esto son "cosas de amigos". Por eso afina en su información: "No se trató de encuentros aislados ni improvisados, sino de una secuencia organizada y continuada de contactos concentrada en ese intervalo temporal concreto. Ese periodo coincide plenamente con el marco que examina la investigación policial".

Uno de los visitadores de Zapatero es Martínez. Hay tres Martínez en la vida del expresidente. Martínez el supuesto testaferro, Martínez el presidente de Plus Ultra y Martínez el poli, que fue jefe de seguridad de Moncloa. Y luego está Martínez el facha, pero ese era el personaje creado por Kim.

A Julio Martínez Martínez –parece un personaje de Tintín, esto va hoy de cómics–, lo llamaremos cariñosamente Martínez el Testa. Hoy Enrique Morales le hace un traje en The Objective:

"El empresario Julio Martínez creó una red con 16 sociedades tras salir Zapatero de Moncloa". Según la UDEF, la mayoría de las sociedades se impulsaron a partir de 2020, tras el rescate de Plus Ultra, y presentan mínima actividad.

La pandemia en 2020 dejó sin trabajar a media España mientras otros se dedicaban a la pluriempresa. Lo mismo te rescataban una aerolínea, que te vendían test fake, reutilizaban estiércol o le arreglaban el negocio del cannabis a un narco.

Cuenta Blanca Valdés Mañas en Vozpopuli que "el juez, la Fiscalía y la UCO se bunkerizan un mes para auditar los pagos a Sánchez, Salazar y otros cargos del PSOE". Que nadie se entere dónde está la guarida del Lobo porque ahora mismo Anticorrupción, los hombres de Balas y los jueces no deberían compartir la misma ubicación por cuestiones de seguridad. Igual que en EEUU con el presidente y el vicepresidente. Por si acaso, que hay mucho loco suelto.

Por cierto, ojo a la campaña que ha comenzado Ferraz contra Santos Cerdán. Lo cuenta Juanma Romero en El Independiente: "El PSOE, impactado por la ‘sangre fría’ de Cerdán: ‘Es indecente’, ‘un psicópata’".

En OkDiario tienen "La lista secreta de imputados del ‘caso Plus Ultra’ que implica a Zapatero: 3 residentes en Dominicana y 2 chavistas". Son empresarios peruanos, chavistas y neerlandeses, investigados por una trama de blanqueo. Algunos residen en el complejo de lujo La Romana, en República Dominicana.

¿Recuerdan la canción de Juan Luis Guerra? "Ojalá que llueva café en el campo. Pa que en La Romana oigan este canto". Pues eso, que ojalá que llueva café y no el estiércol de esta trama interminable. De momento, lo único que cae sobre nuestras cabezas no es el cielo –faltaba Astérix–, sino el fango, que dirá nuestro presidente.