El esquema de Zapatero para ocultar su relación con Plus Ultra: citas en El Pardo y reuniones finales en Aravaca

Las informaciones sobre José Luis Rodríguez Zapatero y sus relaciones con la aerolínea Plus Ultra y la narcodictadura venezolana siguen sucediéndose día a día en los medios de comunicación, dejando al expresidente cada vez más acorralado por el aluvión de noticias y las actuaciones de la UCO y la UDEF. Hoy podemos leer nuevas informaciones en El Debate, The Objective y Vozpópuli.

Reuniones en la casa de Aravaca

El Debate publica este jueves una nueva exclusiva que detalla el modus operandi utilizado por el expresidente del Gobierno para evitar el contacto directo con la cúpula de Plus Ultra, una mecánica que sitúa al empresario Julio Martínez como la persona interpuesta y la figura clave para canalizar las instrucciones y diluir las posibles responsabilidades de Zapatero en relación al rescate de la aerolínea.

En definitiva, lo que cuenta el medio es que utilizó su vivienda de Aravaca en Madrid, en la que ya no reside, para mantener contactos discretos —cinco reuniones entre septiembre y diciembre de 2023— relacionados con la operativa financiera de Plus Ultra que investiga la Policía Nacional. Allí se abordaron decisiones relativas al rescate público de la aerolínea venezolana. La investigación de la Fiscalía Anticorrupción trata de dilucidar si los 53 millones aprobados para el rescate se utilizaron exclusivamente para ello o sirvieron para atender otros fines, ahora bajo sospecha.

Según la información de El Debate, la dinámica de los encuentros seguía el siguiente esquema:

1. Zapatero se reunía con Julio Martínez Martínez en el monte de El Pardo en una zona sin cobertura y aislada donde fijaban líneas de actuación en largas reuniones sin interferencias.

2. Julio Martínez se reunía con el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, en restaurantes de La Moraleja, donde concretaban los aspectos operativos y los detalles.

3. El empresario se reunía de nuevo con Zapatero en su casa de Aravaca, donde se cerraba el círculo sin contacto directo entre Zapatero y la cúpula de Plus Ultra.

El entramado empresarial del testaferro de ZP

Sobre Julio Martínez Martínez, este empresario amigo de Zapatero con el que se cita en El Pardo a través de móviles prepago desechables, publica hoy The Objective que creó una red de 16 empresas y que la mayoría se impulsaron a partir de 2020, a partir del rescate de Plus Ultra.

El supuesto testaferro de Zapatero, según la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) es el que figura como administrador de esa red de 16 empresas, que presentan una actividad mínima. "El conjunto de empresas no opera como un grupo económico tradicional, sino como una cartera de sociedades jurídicamente independientes, articulada bajo un modelo de control centralizado y organizada por bloques funcionales —patrimonio, inversión y consultoría—" señala el medio.

La activación y reorganización de la red societaria administrada por Julio Martínez Martínez se concentra entre 2020 y 2021, es decir: coincide con el momento en el que se produce el rescate de Plus Ultra y casi una década después de la salida de José Luis Rodríguez Zapatero de la Presidencia del Gobierno, en diciembre de 2011.

Plus Ultra no tenía ni para pagar sus nóminas

Según publica Vozpópuli, "el empresario peruano Luis Felipe Baca Arbulu, investigado en España por blanqueo de capitales, concedió a finales de 2020 un préstamo de 1,2 millones de euros a Plus Ultra Líneas Áereas para que pudiera pagar las nóminas de sus trabajadores, en pleno colapso de liquidez y en la antesala de que se tramitara el apoyo público de la Sociedad Estatal de Participaciones Estatales (SEPI)".

Vozpópuli pone esta información en relación con los mensajes interceptados por la UCO y desvelados por ABC en la que participó Zapatero con el entonces ministro de Inclusión y Seguridad Social, y hoy gobernador del Banco de España, y el presidente de la SEPI, Bartolomé Lora. El objetivo de la reunión, según Víctor de Aldama, sería desencallar el rescate de Plus Ultra.

Aunque Escrivá ha negado haber participado en esa reunión, y fuentes de su entorno alegan que el exministro no tenía competencias en los rescates, la información que aporta Vozpópuli muestra que este encuentro, que la UCO remonta al 7 de septiembre de 2020, mostraría que el objetivo de este encuentro sí incumbiría a la Seguridad Social, competencia de Escrivá.