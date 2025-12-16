Zapatero, acorralado por la UCO, la UDEF y la Administración Trump

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se encuentra en el punto de mira de diversas investigaciones que le relacionan con la narcodictadura venezolana en general y con el rescate de la aerolínea Plus Ultra en particular.

¿Qué es el caso Plus Ultra? El caso Plus Ultra fue inicialmente una investigación judicial realizada en España y centrada en la ayuda económica de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas en 2021, en el contexto de la pandemia de covid 19, a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la SEPI. Varias formaciones políticas y organizaciones cuestionaron si Plus Ultra reunía los requisitos para ser considerada una empresa "estratégica" para la economía española, alegándose que era una aerolínea pequeña, con pocos vuelos y que su viabilidad era dudosa, rescate justificado en todo momento por el Gobierno. A raíz de una denuncia de Vox, un juzgado de Madrid abrió diligencias para investigar un posible delito de malversación y prevaricación en la concesión de la ayuda. El caso ha tenido varios altibajos, incluyendo el bloqueo temporal de la ayuda por orden judicial, y la causa fue archivada y reabierta parcialmente en distintas fases. La Fiscalía Anticorrupción también investigaba si parte de los fondos recibidos pudieron haber sido desviados o usados para supuestas operaciones de blanqueo con vínculos en España, Francia y Suiza. En el marco de una investigación que se mantiene bajo secreto de sumario, el 11 de diciembre de 2025 fueron arrestados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional el propietario y presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, y el CEO de la aerolínea, Roberto Roselli, por un presunto delito de blanqueo de capitales, tras el registro de la sede. El caso está dirigido por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid dirigido por la juez Esperanza Collazos. Las actuaciones incluyen incautación de documentación fiscal, servidores, teléfonos y archivos empresariales para reconstruir movimientos financieros sospechosos. Esta causa no es exactamente la misma que la que investigaba el rescate de 53 millones de euros otorgado por la SEPI en 2021 —archivada en 2023 por plazos procesales—, sino una pieza separada centrada en el presunto blanqueo de capitales y posible fraude fiscal. Lo que se estaría investigando es si parte de los fondos pudo haberse usado para pagar préstamos vinculados a una red de blanqueo conectada con dinero procedente de Venezuela y operaciones en España, Francia y Suiza, por lo que hay cooperación entre la Fiscalía Anticorrupción y fiscalías extranjeras. Leer más

En las dos últimas semanas los acontecimientos se han acelerado con un aluvión de informaciones judiciales, periodísticas y actuaciones policiales que se suceden casi a diario y en las que Zapatero aparece siempre en el centro de la diana.

Sustitución de Air Europa por Plus Ultra

A finales de noviembre, el empresario Víctor de Aldama aseguró en sede judicial —en calidad de imputado ante el juez de la Audiencia Nacional que instruye la trama Koldo, Ismael Moreno— que el expresidente canario Ángel Víctor Torres planteó al entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos sustituir a la aerolínea Air Europa por la venezolana Plus Ultra para el transporte de las mascarillas de Soluciones de Gestión.

Esta petición, según le habría trasladado Aldama a Ábalos, tendría como origen supuestas presiones e intereses por parte del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, vinculado al régimen del narcodictador Nicolás Maduro.

Las pruebas de Washington

Sobre las relaciones entre Zapatero y la narcodictadura, el expresidente tiene, además, un problema añadido: la Administración Trump lo tiene en su punto de mira y contaría con "pruebas sólidas" que implicarían a Zapatero y "otros miembros de gobiernos anteriores en España" en diversos delitos cometidos en colaboración o bajo el amparo de la dictadura venezolana.

Según ha podido saber Libertad Digital de fuentes bien informadas que se remiten a conversaciones con funcionarios de primera línea de Washington, con mucha influencia en los más altos ámbitos de decisión, aseguran contar con "mucha información sobre Zapatero" y sus relaciones y negocios con el régimen de Maduro.

El Pollo Carvajal y Jorge Rodríguez

También en Libertad Digital hemos publicado que el aliado de Zapatero en Venezuela delatado por Hugo el Pollo Carvajal —que fuera jefe de los servicios de inteligencia de Venezuela en época de Hugo Chávez, ahora encarcelado en EEUU— está en la lista de contactos de la trama Koldo-PSOE. Este aliado es Jorge Rodríguez, el hermano de Delcy Rodríguez, y presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, además de uno de los líderes del Grupo de Puebla. De esta forma los presuntos negocios venezolanos de Rodríguez Zapatero se unen a los de la trama del PSOE de Pedro Sánchez en España.

Corrupción de PDVSA

Otra información periodística, esta vez en Vozpopuli el pasado 8 de diciembre, hacía referencia a que el inminente colapso del régimen de Maduro haría aflorar la corrupción sistémica de la petrolera PDVSA, en la que estaría salpicado directamente Zapatero, según habría señalado Rafael Ramírez, un exministro de Petróleo y presidente de PDVSA entre 2002 y 2014, hoy exiliado en Italia y protegido tras ser acusado de corrupción por sus antiguos aliados. Ya en 2018, Ramírez lanzó una acusación velada en redes sociales que aún flota en el aire y que resurgiría con fuerza ante un cambio de régimen: "Zapatero ha recibido proyectos en la Faja, de allí viene su apego a la democracia y al diálogo".

Las detenciones de Plus Ultra

El 11 de diciembre, la UDEF detiene al dueño de la aerolínea Plus Ultra, Julio Martínez, y a su director ejecutivo, Roberto Roselli, tras acceder a la sede de la compañía en busca de documentación en el marco de una investigación abierta por un presunto delito de blanqueo de capitales, decretando su libertad dos días después con retirada de pasaporte.

Reunión sin cobertura en El Pardo

El expresidente Zapatero dijo no sentirse preocupado por estas detenciones, pese a que tres días después se ha sabido, gracias a la información publicada por El Debate, que dos días antes de las detenciones Zapatero se reunió en una zona sin cobertura con uno de los arrestados por la UDEF, volviendo a confirmar el nexo de la aerolínea Plus Ultra, rescatada en su día por el Gobierno con 53 millones de euros, con el expresidente del Gobierno. Concretamente, Zapatero se reunió con Julio Martínez, un empresario vinculado tanto a la aerolínea como al propio expresidente puesto que dos de sus compañías serían clientes de la consultora de las hijas de Zapatero, What The Fav S.L. Pese a esos estrechos vínculos, Zapatero no mostró, como decimos, preocupación por la detención de su amigo. O eso quiso aparentar cuando fue interpelado por los medios a la entrada del acto de presentación del libro de discursos parlamentarios del exlíder socialista Alfredo Pérez Rubalcaba.

Según revela El Debate, Martínez se reunió con Zapatero en El Pardo, en Madrid, a las 8:47 del pasado 8 de diciembre. Martínez llegó a la zona en un Mini Cooper de color verde y el expresidente en un vehículo oficial, un Toyota Land Cruiser. Al llegar a la zona, ambos se subieron en el todoterreno del expresidente y se adentraron en una zona sin cobertura utilizando un camino de acceso restringido y vigilado. Cuentan que un empleado de Patrimonio Nacional les abrió la cancela.

Reunión con Escrivá y la SEPI

El interés más que acreditado de Zapatero por el rescate de la aerolínea Plus Ultra cuenta hoy con un nuevo dato aportado por la UCO y desvelado por ABC: los mensajes interceptados por la UCO revelan reuniones de Zapatero con la SEPI y José Luis Escrivá que según Víctor de Aldama tendrían por objetivo desencallar el rescate de Plus Ultra.

Todas estas informaciones, actuaciones judiciales y policiales, con Zapatero como protagonista, explican por qué al presidente Sánchez y al expresidente socialista les preocupa tanto que se conozcan los pormenores del rescate de Plus Ultra. Este audio es un extracto del último capítulo de la serie 'De PDVSA a PSOE', en el que 'La Radioteca, con Dieter Brandau' explica lo que sucedió en el rescate de Plus Ultra, el papel de José Luis Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez y a que se dedicó parte del dinero.