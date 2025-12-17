Zapatero usó sus influencias para que un empresario chavista edulcorase las finanzas de Plus Ultra de cara al rescate

El rescate de Plus Ultra consiguió pasar un primer control judicial. Pero las tres últimas detenciones y las relaciones secretas de, al menos, uno de ellos –Julio Martínez– con José Luis Rodríguez Zapatero han demostrado que el propio rescate alberga algo más que cuestiones sin responder. Se trataba de una aerolínea con un sólo avión en funcionamiento y alquilado. Tenía tres más, pero no operativos y también alquilados. Representaba el 0,03% de los vuelos totales. Y pese a todo ello fue merecedora de un rescate de 53 millones. ¿Cómo lo hizo? Esta pregunta clave tiene una respuesta que apunta a las presiones de Zapatero al Gobierno, como ya ha afirmado José Luis Ábalos. Y también a los preparativos bajo influencia, de nuevo de Zapatero. Porque la aerolínea tenía un grave problema en sus cuentas y lo solucionó por medio de una empresa financiera ligada a la familia de uno de los aliados del expresidente español en Venezuela.

¿Qué es el caso Plus Ultra? El caso Plus Ultra fue inicialmente una investigación judicial realizada en España y centrada en la ayuda económica de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas en 2021, en el contexto de la pandemia de covid 19, a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la SEPI. Varias formaciones políticas y organizaciones cuestionaron si Plus Ultra reunía los requisitos para ser considerada una empresa "estratégica" para la economía española, alegándose que era una aerolínea pequeña, con pocos vuelos y que su viabilidad era dudosa, rescate justificado en todo momento por el Gobierno. A raíz de una denuncia de Vox, un juzgado de Madrid abrió diligencias para investigar un posible delito de malversación y prevaricación en la concesión de la ayuda. El caso ha tenido varios altibajos, incluyendo el bloqueo temporal de la ayuda por orden judicial, y la causa fue archivada y reabierta parcialmente en distintas fases. La Fiscalía Anticorrupción también investigaba si parte de los fondos recibidos pudieron haber sido desviados o usados para supuestas operaciones de blanqueo con vínculos en España, Francia y Suiza. En el marco de una investigación que se mantiene bajo secreto de sumario, el 11 de diciembre de 2025 fueron arrestados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional el propietario y presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, y el CEO de la aerolínea, Roberto Roselli, por un presunto delito de blanqueo de capitales, tras el registro de la sede. El caso está dirigido por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid dirigido por la juez Esperanza Collazos. Las actuaciones incluyen incautación de documentación fiscal, servidores, teléfonos y archivos empresariales para reconstruir movimientos financieros sospechosos. Esta causa no es exactamente la misma que la que investigaba el rescate de 53 millones de euros otorgado por la SEPI en 2021 —archivada en 2023 por plazos procesales—, sino una pieza separada centrada en el presunto blanqueo de capitales y posible fraude fiscal. Lo que se estaría investigando es si parte de los fondos pudo haberse usado para pagar préstamos vinculados a una red de blanqueo conectada con dinero procedente de Venezuela y operaciones en España, Francia y Suiza, por lo que hay cooperación entre la Fiscalía Anticorrupción y fiscalías extranjeras.

La aerolínea edulcoró su apariencia contable gracias a un crédito participativo de una sociedad offshore: Panacorp Casa de Valores. Con este mecanismo, Plus Ultra pudo seguir viva y acudir al rescate con apariencia de salud financiera pese a haber acumulado pérdidas por valor de 13,29 millones de euros en cinco años.

¿Quiénes son Mohamed Ibrahim y Camilo Ibrahim Issa?

¿Y cuál fue esa firma que accedió a prestar el dinero? Pues una -Panacorp- cuyo director y tesorero era Mohamed Ibrahim, un empresario ligado a los círculos chavistas y muy cercano a Zapatero.

Plus Ultra recibió a finales del año 2017 un crédito de 6,4 millones de euros de Panacorp Casa de Valores. Al cierre de ese ejercicio, la situación de la aerolínea era la siguiente: acumulaba unas pérdidas de 9 millones y necesitaba una inyección urgente de capital. El desequilibrio era de tal magnitud que amenazaba con claridad la continuidad de Plus Ultra. Y en ese momento llegó el salvavidas de la firma de Ibrahim.

Ibrahim es el sobrino de Camilo Ibrahim Issa. Y Camilo Ibrahim es un empresario relacionado con los círculos de poder de la dictadura de Caracas. De hecho, la prensa venezolana lo reconoce como uno de los empresarios más cercanos a Delcy Rodríguez.

Mohamed Ibrahim, a su vez, era por aquellas fechas director y secretario de Meridianiq S.A., firma que preside un tercer Ibrahim: Luis Ibrahim Issa, quien ha tenido vínculos con Camilo Ibrahim por medio de una tercera firma: Phoenix World Trade, una de las sociedades que ha dado más renombre a Camilo gracias al impulso de firmas de moda en Venezuela.

Mohamed Ibrahim ha sido, además, director de Eisenmann Abogados y persona de la máxima cercanía de Camilo Ibrahim. Todos ellos han desarrollado su actividad en Venezuela sin problemas y han logrado ser personas de reconocida cercanía al régimen venezolano. Especialmente a Delcy Rodríguez.

Las pérdidas de la empresa

A fecha de 31 de enero de 2020 Plus Ultra tenía un patrimonio neto escriturado de 18,9 millones de euros, que, una vez descontadas las pérdidas de los ejercicios anteriores (10,6 millones) más las pérdidas del año (2,7 millones) y las reservas (5.504 euros), y sumada la prima de emisión (378.177 euros) daba apenas un resultado de 5,8 millones de euros de fondos propios.

Con respecto a su facturación, su cifra de negocio había evolucionado desde los 3,3 millones de euros que consignó en 2015 a los 31,2 millones en 2016; 55,06 millones en 2018; 63,5 millones en 2019, y 94,02 millones a cierre de enero de 2020.

Sin embargo, las pérdidas eran continuas en esta empresa. Tal y como reflejó Asnef en su momento (Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito), sus pérdidas eran recurrentes desde el inicio de la actividad: en 2016 registró un resultado negativo neto de 990.500 euros; en 2017 se situó en -681.720 euros; a 31 de enero de 2018 las pérdidas subieron a 6,7 millones de euros; a 31 de enero de 2019, se situaron en 2,1 millones, y a cierre de enero de 2020, en 2,7 millones negativos.