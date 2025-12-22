El director general de la Policía fue convocado a una de las reuniones de la trama para coordinar la venta de test PCR

Las reuniones de la trama para la venta de los test PCR llegaron a mencionar gestiones ante Pedro Sánchez y Salvador Illa. La trama de Koldo quería meter sus test y contaba con un Ángel Víctor Torres totalmente volcado desde Canarias. Las negociaciones pasaron por José Luis Ábalos y éste llegó a mantener una reunión con el presidente del Gobierno que la UCO vincula con la venta de los test. Y en medio de todo ello y de fuertes presiones de Torres y Koldo, un nombre apareció en una de las convocatorias, el del director general de la Policía, persona de dependencia directa de Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, sobre el que las filtraciones de Ábalos y Koldo ya han empezado a poner el acento.

Las gestiones para sacar adelante el negocio de los test fueron duras. Salvador Illa no era inicialmente partidario porque esos test en los aeropuertos implicaban una mayor apertura y el entonces ministro de Sanidad había apostado por un modelo basado, básicamente, en encerrar en sus casas a la gente. Y los test implicaban la posibilidad de moverse porque se demostraba la ausencia del contagio. Por eso la trama se movió con Illa y con Pedro Sánchez: para que el ministro de Sanidad dejara de entorpecer el negocio.

La UCO apunta gestiones: "Se podría inferir, nuevamente, el papel desarrollado por Koldo en el seno de la supuesta organización criminal, acudiendo a José Luis Ábalos en aquellas cuestiones donde él no llegaría. Todo ello en favor de Víctor De Aldama". Así, en noviembre de 2020, "Víctor Torres le solicita a Koldo el contacto de Víctor De Aldama", señala la UCO. Porque Torres sí quería los test. "Durante la tarde de este día, Ignacio Díaz solicita, en el grupo de WhatsApp «fertinvest», un «[...] informe de negativo para el ministro […]», refiriéndose a José Luis Ábalos, ante lo cual Javier Serrano le pide datos que Ignacio Díaz consulta a Koldo.

Tras ello, Ignacio envía, al mencionado grupo, los números de DNI de José Luis Ábalos y del propio Koldo. Finalmente, a los pocos minutos, Ignacio Díaz envía a Koldo los dos informes solicitados". Y es que, por el camino, hacían test para sus jefes, de forma que se pudiesen mover para hacer las gestiones con un negativo en COVID. "Unas horas más tarde, Ignacio Díaz envía dos mensajes a Koldo para decirle que igual coge un avión por la mañana y le espera allí.

Esta información, según una nota encontrada en el calendario de Koldo, junto a las citadas pruebas diagnósticas, pudiera tener que ver con un viaje que tendrían programado, el día 19 de noviembre, a Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, a la que acudirían, el propio Koldo, José Luis Ábalos e Ignacio Díaz", detalla la UCO. Ignacio Díaz Tapia era uno de los socios de las empresas vinculadas a la trama.

"A su vez, en la tarde de este día, Ignacio Díaz le envía un audio de voz a Víctor de Aldama, donde le habla de una reunión «[...] con el Presidente [...]» a la que tiene que acudir, entendiendo que sería el presidente de Canarias, para lo cual debe coger un vuelo, y le pregunta si acudirá él".

Y, en un momento dado, Ignacio Díaz comenta "que no sabe cómo organizar «Lo de mañana» y acto seguido informa que al día siguiente tienen que ir a casa «[...] del jefe [...]», entendido que se refiere a José Luis Ábalos para hacer unas pruebas de antígeno". Y aclara: "Yo decía Canarias", explicando que han puesto una reunión con el Presidente, el Consejero de Sanidad y el Director General de la Policía", un cargo este último de dependencia directa del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Hay que recordar que las gestiones iniciales de los test nacieron de las conversaciones mantenidas con Ángel Víctor Torres en Canarias. Y es que la trama pensó en los aeropuertos y puertos canarios como punto inicial del negocio. Pero, tras diseñar el esquema, pensaron a lo grande, decidieron que podía ser una opción de enriquecimiento nacional y que, por lo tanto, había que pasar por Pedro Sánchez. Y así lo plasmaron en sus chats.

La UCO lo explica de la siguiente manera: "Finalmente, Koldo le asegura que los test se harán y le informa que el «presi», supuestamente refiriéndose a Pedro Sánchez, habló con José Luis, entendiendo que es José Luis Ábalos, y le dijo que era necesario y que al día siguiente «[...] lo cierran Salvador y el presi», lo cual podría hacer referencia al Ministro de Sanidad, Salvador Illa y al Presidente del Gobierno".

La UCO añade: "A la vista de lo expuesto en el párrafo precedente, se observaría la pretensión de Koldo de permanecer oculto en todas aquellas gestiones que realiza, y que podrían vincularle de alguna manera con la presunta organización criminal que se investiga". Y todo ello, incluyendo hasta gestiones con Sánchez e Illa.