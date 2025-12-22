El Gobierno y los marroquíes estallan contra la RAE por incluir la palabra mena en el diccionario

El Gobierno de Pedro Sánchez está muy descontento con la Real Academia Española (RAE) por haber incluido el término mena -menores extranjeros no acompañados- en el diccionario de la lengua española. Y es que, a juicio de la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, y el secretario de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, el uso del término mena es utilizado para "deshumanizar" a los menores inmigrantes que llegan a España.

"Yo creo que más allá del papel que pueda tener la Real Academia de la Lengua, que al final lo que hace es recoger usos lingüísticos que se están produciendo en la sociedad, también es muy importante la perspectiva. Las palabras no son inocuas, las palabras definen, las palabras estigmatizan y las palabras también deshumanizan", ha apuntado Cancela en declaraciones a Europa Press.

Del mismo modo, ha recordado que el término se aplica a menores migrantes y que lo que se pretende con su uso es "deshumanizar" y "obviar que detrás hay un ser humano en una situación de vulnerabilidad tremenda que, además, está solo". Por ello, la secretaria de Estado de Migraciones ha apostado por dejar de utilizar el término 'mena' y ha recalcado que incorporar esta palabra al diccionario "no ayuda a la humanización de quien está detrás".

En la misma línea, el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, ha lamentado que el diccionario de la RAE tenga que recoger el acrónimo 'mena', pero igualmente ha opinado que no es más que un reflejo de "lo que hay en la calle" y ha apostado por "cambiar el lenguaje" en la sociedad.

"Sé que somos muy críticos con la RAE pero la RAE muchas veces es expresión de lo que hay en la calle, la RAE recoge términos coloquiales. Joven migrante, igual a mena, igual a delincuente. Esa deriva está en la sociedad. Lo primero que tenemos que hacer es cambiar el relato falsario", ha añadido Pérez en declaraciones a Europa Press.

En la misma línea y con la misma contundencia, la Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes ha mostrado su "profunda preocupación y rechazo" por la inclusión del término 'mena' en el Diccionario de la RAE. En un comunicado, la entidad ha lamentado la decisión de la institución lingüística.

La asociación ha recordado que esta palabra ha sido históricamente una sigla técnica -Menores Extranjeros No Acompañados- utilizada en el ámbito de la administración pública y las políticas de protección de menores, ya que su función era meramente "descriptiva", sin intencionalidad ideológica. Sin embargo, en los últimos años, el término ha sido "apropiado y resignificado" por determinados sectores políticos y mediáticos, "especialmente vinculados a la extrema derecha", y se ha convertido en "una etiqueta deshumanizante, asociada de forma sistemática a la delincuencia, la amenaza y el conflicto social", han señalado.

Desde la asociación, defienden que "la lengua no es inocente y las instituciones lingüísticas tampoco cuando deciden qué usos legitiman": "Al incorporar 'mena' en minúscula y aceptar su uso peyorativo, la RAE no se limita a describir una realidad social, la consagra, otorgándole una pátina de normalidad y respetabilidad institucional", han denunciado. Sin embargo, hay que subrayar que la función de la RAE es incluir los usos lingüísticos de la sociedad.