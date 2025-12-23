Orriols se sube al carro del desalojo de García Albiol y llama "teletubbie" a Puigdemont

El desalojo de cuatrocientos inmigrantes subsaharianos del instituto B9 de Badalona, un centro educativo abandonado, ha activado la maquinaria de la Generalidad del socialista Salvador Illa, que trata de encontrar una solución para que estas personas puedan dormir bajo techo. Pero la reacción de gran parte del vecindario de Badalona ha quebrado el discurso oficial sobre el desalojo. El alcalde de Badalona, el popular Xavier García Albiol, recaba el apoyo de unos vecinos que se declaran hartos de estos inmigrantes. Mientras tanto, Illa intenta encontrar una solución temporal, de dos meses, para los desalojados y Carles Puigdemont le acusa de falta de liderazgo.

García Albiol es el gran protagonista político de un debate que suscita enfrentamientos cruzados. El alcalde se erige en adalid en contra del fenómeno okupa en todas sus variantes y gobierna literalmente desde la calle, dando explicaciones a los vecinos, calmando los ánimos y prometiendo mano dura. La izquierda ha reaccionado con acusaciones de racismo y fascismo. Puigdemont aprovecha para insistir en el traspaso de la inmigración e Illa apela a la convivencia, sugiere que García Albiol es un "irresponsable" y trabaja con las entidades sociales en la búsqueda de un techo para estos inmigrantes, en su mayoría varones jóvenes sin documentación y a quienes el alcalde y los vecinos acusan de delincuentes.

El asunto excita los perfiles más agudos de los partidos. Nadie del PP le discute a García Albiol autoridad en la materia de los allanamientos y la seguridad. Pero ningún dirigente de su partido ha salido a apoyarle. ERC, PSC, CUP, Comuns, la versión catalana de Sumar, y Podemos alzan la bandera humanitaria, una especie de cuento de Navidad en el que se vende el caso de una mujer que ha dado cobijo temporal a dos de estos inmigrantes.

Puigdemont acusa a Illa de falta de liderazgo y apela a los "derechos más elementales" para atacar sin mencionarla a Sílvia Orriols. "Quien propone soluciones aparentemente rápidas y contundentes engaña a conciencia", ha declarado en lo que él mismo ha definido en su cuenta de X como una "declaración institucional".

Declaració institucional sobre la crisi generada a Badalona:

El expresidente de la Generalidad censura las "soluciones aparentemente rápidas y contundentes" pero no se priva de afirmar que la culpa es de los Gobiernos del PP y del PSOE y que hay que cambiar el modelo de gestión y traspasar las competencias a la Generalidad.

El bofetón de Orriols a Puigdemont

Rápida y contundente ha sido la reacción de Sílvia Orriols, la líder de "Aliança Catalana", el partido que aspira a engullir a Junts y erigirse en la gran fuerza separatista de Cataluña. "¿Os los enviamos a la Casa de la República?" le ha preguntado irónicamente la alcaldesa de Ripoll en respuesta a su discurso. "Basta de discursos teletubiescos. Sois corresponsable del mal que sufre el país. No tenéis credibilidad ni soluciones. Sois el pasado. Y los catalanes reivindicamos nuestro futuro", añadía a continuación Sílvia Orriols.

Los indicadores demoscópicos coinciden en apuntar un espectacular crecimiento de Aliança Catalana a costa de Junts. El discurso sobre la inmigración de Orriols, una exmilitante de ERC rabiosamente antiespañola, obtiene la aprobación de votantes de todos los partidos, pero especialmente de los de Junts, el partido heredero del pujolismo que priorizó la inmigración magrebí en contra de la procedente de Hispanoamérica por razones lingüísticas.

Entra la Fiscalía

La última hora en Badalona es que algunos de los inmigrantes desalojados por orden judicial han intentado tomar otro instituto abandonado. De nuevo se han producido protestas vecinales y muestras de apoyo al alcalde. La Fiscalía ha tomado cartas en el asunto. Exige un informe que determine si el Ayuntamiento de Badalona ha ofrecido una alternativa a los desalojados, puesto que considera que la orden de desalojo estaba condicionada a que se les ofreciera una solución a los afectados, requisito que el Ayuntamiento no puede garantizar, según García Albiol.