Lobato no descarta sumarse a Jordi Sevilla: "La reflexión fortalece al PSOE"

Juan Lobato, diputado en la Asamblea, senador del PSOE y técnico de Hacienda del Estado ha estado en Es la Mañana de Federico de esRadio para denunciar la situación actual en el PSOE. Ha reconocido que, "a nivel personal, he tenido un año en el que he podido disfrutar mucho más de la familia y dedicar tiempo a leer y escribir. Lo mejor de este año ha sido disponer de mucho más tiempo para compartir con mis hijos y con mi mujer. Los fines de semana los he pasado recorriendo pueblo por pueblo de la Comunidad de Madrid, y ese tiempo liberado lo he dedicado principalmente a la familia y a la reflexión".

"En el plano negativo, ha sido un año terrible en términos políticos y sociales. Hemos vivido crisis bastante importantes, sobre todo relacionadas con la corrupción, que ataca a la esencia de la democracia liberal. Las democracias funcionan porque la gente confía en las instituciones; cuando se producen casos de corrupción tan graves como los conocidos este año, esa confianza se quiebra. Y cuando afecta al partido de uno, duele mucho más y genera una rabia aún mayor".

Sobre el documento que presentará en enero Jordi Sevilla y otros socialistas de alternativa a Sánchez, no ha querido desvelar si firmará y ha dicho que con Sevilla coincide en muchos puntos. "Somos socialistas preocupados con la situación actual, no sé si firmaré, el texto no es definitivo, lo importante en cualquier caso es la reflexión y que el PSOE no sea una secta y que la gente sea libre de opinar".

"Cuando se convoque un proceso de primarias, pues habrá que decidir, esto viene de siempre, desde Largo Caballero y Besteiro. El PSOE nunca ha sido un partido radical ni revolucionario, ha sido reformista e institucional y ha hecho ese esfuerzo por hacer que todos los españoles sean respetados por el partido y se sientan representados. Hay que hacer un esfuerzo en el futuro".

Sobre los casos de acoso sexual en el PSOE, ha defendido que no ha visto ningún caso en sus compañeras de partido. "La sociedad en general, los hombres no hemos sido capaces de aprender. Muchos hombres pensamos que estamos seduciendo a una mujer y en realidad se está haciendo otra cosa. La generación de mis hijos será la primera en que sepan qué está bien y qué está mal y tengan respeto en todo lo que tenga que ver con el sexo y la libertad sexual. El PSOE tiene que tener una respuesta contundente, algo que no ha pasado desafortunadamente".

Sobre que las mujeres de su partido se hayan callado y no hayan denunciado sabiendo los casos de acoso sexual que había en la formación, ha señalado que ha sido un "error". "Esto enlaza con la forma en que hombres y mujeres hacemos pedagogía y con el ejemplo que damos al reaccionar ante situaciones así. A nivel interno ha causado mucho daño y ahora corresponde tanto a hombres como a mujeres del partido intentar explicar lo ocurrido y reconstruir la confianza. Hemos fallado, evidentemente", ha lamentado Lobato.

Sobre si su caso se parece al de la consejera de Emiliano García-Page que insinuó que Sánchez robó las primarias, Lobato ha dicho que "mi situación acabó en el Tribunal Supremo y tuvo una trascendencia política muy importante. En el PSOE debe haber respeto hacia quienes opinan distinto, porque eso fortalece al partido. Por lo tanto, que un dirigente socialista haga una reflexión sobre algo que funciona mal no debilita al PSOE". Sin embargo, cree que "existe una obsesión con la unidad interna que lleva a considerar traidor a quien aporta un matiz diferente".

Sobre los ataques del PSOE al Supremo por la sentencia al fiscal general ha añadido que "la democracia se basa en la confianza, y si los políticos ponemos en tela de juicio las instituciones, las debilitamos. Yo dediqué seis horas a leer la sentencia del fiscal en detalle: no se le trata mal, se le absuelve de todos los delitos menos de uno, y se alude a su brillantez profesional. Es una sentencia respetuosa que "claro, tiene un fallo, pero no es una sentencia sin argumentación ni mucho menos. Los votos particulares también pueden tener cierta solidez, pero lo que hay es lo que dice la Constitución".

"Reaccionar deslegitimando la justicia es un error; debemos reiterar la confianza en el sistema judicial de este país. Hacer política pública y generar convivencia son tareas distintas: esto último es trabajo de los políticos, y si nos dedicamos a lo contrario, estamos dejando de cumplir con nuestra función", ha señalado.

"El sistema de funcionamiento democrático en las primarias es muy robusto y muy similar al de las elecciones generales. Por eso me resultaron muy bochornosos los mensajes que conocimos entre Santos Cerdán y Koldo sobre meter papeletas. Que personas que han estado a ese nivel de responsabilidad hablen de esa manera y utilicen esos métodos me parece un bochorno espantoso, aunque creo que no tuvo resultado en las primarias", ha señalado Lobato.

Refiriéndose a Bildu, "la atomización parlamentaria y la necesidad, si se quiere articular un proyecto de país, deben pasar por tratar de identificar si existe un modelo común. Si se consigue a través de renuncias por parte de cada uno, adelante. Este proceso no ha terminado de madurar debido a la concurrencia de diferentes factores. El PSOE debería descartar a Bildu, con términos antidemocráticos o Junts, por la inestabilidad que genera y que está jugando con él. Me refiero a evitar la tentación que puedan tener de celebrar los delitos de sangre. A Bildu le queda recorrido para identificar ese discurso de disculpas y regeneración", ha señalado el que fuera líder del PSOE en Madrid.

Volviendo al PSOE, ha apuntado a que "los tiempos de los procesos orgánicos son los que son. Jordi Sevilla ha iniciado un proceso de reflexión que mucha gente ya ha empezado, compartiéndolo con otros compañeros. Los procesos son los que son: cuando se convoquen unas primarias o un congreso para elegir secretario general será el momento de presentar alternativas. Mientras tanto, se puede hacer pedagogía. Yo no paro de escribir y publicar, y en esos textos trato de explicar que la buena política pasa por la libertad de opinión, los criterios contrapuestos y que la gente pueda opinar y decidir.", ha insistido Lobato.

Sobre el responsable del descalabro del PSOE en las elecciones de Extremadura, ha asegurado que "la responsabilidad en un partido jerárquico y vertical es de todos los dirigentes. En la campaña, hubo cuatro actos del presidente del Gobierno; en Madrid, solo uno de Sánchez, aunque también existe responsabilidad en el partido de Extremadura".

"La última vez que hablé con Pedro Sánchez fue cuando su mujer estuvo en la Asamblea de Madrid en la comisión de investigación, la recibí como anfitrión. Desde entonces no he vuelto a hablar con él. Con Ayuso la escribí hace un par de meses por un percance de salud. Es una relación de cordialidad, humana, natural, como debe ser", ha concluido Lobato.