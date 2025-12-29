La senadora de Unión del Pueblo Navarro (UPN), María Caballero, hace un balance positivo de la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo en el programa Es la Mañana de Federico de esRadio.

Caballero reconoce que el trabajo que están realizando los senadores en la comisión está siendo relevante. "Yo, al igual que la mayoría, la fe sobre las comisiones de investigación es la justa, pero tal y como se está desarrollando y tal y como se ha planteado y estamos viendo, sí que está dando sus frutos", afirma. A su juicio, la comisión se ha convertido en "una herramienta que está sirviendo para dar a conocer a la opinión pública los tejesmanejes de personas cercanas al Gobierno", lo que le lleva a mostrarse satisfecha con su evolución.

"Estamos viendo cosas esperpénticas, como el caso Leire, empieza como una pequeña cuestión y ya vemos en dos semanas en qué se ha convertido", añade la senadora, destacando además que "la prensa está ayudando mucho porque hacen una gran labor de investigación".

Uno de los momentos que más rechazo le ha generado durante la comisión de investigación ha sido la comparecencia de Santos Cerdán. "Ha sido el más desagradable por el personaje, por la forma en la que destilaba con cierta inquina a lo que represento", afirma. Caballero sostiene que el dirigente socialista "se veía cuestionado por los navarros" y que, aunque estaba incómodo, mantenía una actitud desafiante. "A mí me pareció desagradable su tono y sus formas", resume.

Las alusiones a ETA

Cabe destacar las referencias que hizo Cerdán a la banda terrorista ETA, sabiendo que la propia senadora ha sido víctima . "Me molestó mucho, es una cosa que te salta por dentro, pero él se retrató tanto en el personaje que era una alusión personal", explica.

La senadora también critica sus declaraciones sobre UPN y Bildu: "Dijo que él ha trabajado para que mi partido no tenga socios y ha llevado a Bildu a los altares, una falsedad en la que trata de justificar toda su acción cuando él ha sido inexistente en la lucha contra ETA". En su opinión, "nos ha dejado mucha huella a los navarros y toda muy mala".

Sobre la comparecencia del presidente del Gobierno, Caballero insiste en la importancia de la comisión para mostrar a los protagonistas. A su juicio, tanto en el caso de Cerdán como en el de Pedro Sánchez se han revelado actitudes desconocidas para muchos. "Con Pedro Sánchez pudimos ver el personaje y las formas, las formas de un presidente que debe tener humildad, serenidad y una manera de ser que yo, desde luego, no la vi en la comisión de investigación". Añade que "él trataba de ridiculizar, unas formas que yo no concibo ni en política ni en ningún lado cuando tienes una posición tan poderosa ante los demás".

La posible comparecencia de Begoña Gómez

Por otro lado, la senadora considera adecuada una comparecencia de Begoña Gómez. Recuerda que han ido apareciendo "muchas personas alrededor de la trama Begoña Gómez", con referencias a la universidad y al máster. En su opinión, "Begoña Gómez podría hablar y decir la verdad, si utilizó a las asistentes, como sabemos, para su servicio personal", y subraya que, aunque confía en la justicia, "es bueno políticamente que dé la cara al público".

Caballero insiste en describir a Santos Cerdán como "totalmente hundido y revolviéndose contra todo, como un animal enjaulado". Critica también la actitud de su partido: "El PSOE está muy tibio y tiene mucho miedo", y recuerda que solo recibió "una caricia y un reproche, muy sutil". Aun así, confía en que se conozca la verdad: "No sé hasta dónde será capaz de llegar, pero yo confío en que sepamos la verdad".

Preguntada por si cree que las comisiones tendrán una trascendencia legal, la senadora se muestra especialmente preocupada por las contrataciones en empresas públicas, citando el caso de Jésica. "Hemos visto cómo se defendían unas pasarelas de contratación en unas formas en las que se ha demostrado que hay una forma de control terrible, en las que han pagado un sueldo a una persona que no ha ido", denuncia. Para Caballero, la gravedad de lo observado es evidente: "Yo creo que todo esto va a tener una trascendencia legal, es inaudito. Nosotros en la comisión no dábamos crédito".