Estos son los cinco presos españoles liberados por el régimen chavista

El Gobierno ha confirmado este jueves la liberación en Venezuela de cinco ciudadanos españoles, entre ellos una mujer con doble nacionalidad. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha anunciado que los presos políticos liberados son los vascos Andrés Martínez Adasme y José María Basoa Valdovinos, detenidos en septiembre de 2024 por presuntamente participar en un complot contra el dictador Maduro.

Según el chavismo, estaban vinculados con el CNI, algo que negó el Gobierno de España. Desde su detención no se sabía nada de ambos, aunque se suponía que estaban en una cárcel para extranjeros cuyas condiciones son extremadamente duras. En el momento de su encarcelamiento, José María Basoa tenía 35 años, y Andrés Martínez Adasme, 32. Ambos nacieron en Bilbao y, según sus familias, estaban allí de turismo.

Otro de los presos políticos españoles liberados es Miguel Moreno Dapena, un marino y periodista español nacido en Las Palmas de Gran Canaria que fue detenido en junio de 2025 cuando las autoridades venezolanas interceptaron la embarcación N35 en la que viajaba y que se dedicaba a la exploración marina y búsqueda de pecios históricos. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana lo retuvo bajo acusaciones nada claras sobre actividades "muy sospechosas" en aguas reclamadas por Venezuela.

Otro preso español liberado es Ernesto Gorbe Cardona, de 52 años, de origen valenciano y detenido en diciembre de 2024. Según informes de medios y organizaciones de derechos humanos, fue arrestado inicialmente por tener su visado vencido, pero su caso —como el de otros extranjeros en el país— estuvo marcado por lo que familiares y expertos han descrito como prácticas de extorsión policial y detenciones arbitrarias por parte de las autoridades venezolanas.

Además, Albares ha confirmado en declaraciones a RNE que también ha sido liberada la hispano-venezolana Rocío San Miguel, defensora de Derechos Humanos y presidenta de la organización Control Ciudadano, quien fue detenida en febrero de 2024 cuando intentaba salir del país.

Albares no ha querido entrar en detalles sobre cómo se ha llevado a cabo la negociación para la liberación de los presos españoles, que se enmarca en otra más amplia anunciada por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, hermano de la nueva "presidenta encargada". El dirigente chavista ha agradecido expresamente al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, así como al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y a Qatar, su ayuda.

El ministro ha dicho que la Embajada y Exteriores van a "verificar si hubiera algún otro nacional español, aunque sea binacional, que pueda ser liberado en las próximas horas o en los próximos días" por las autoridades venezolanas, y ha abundado en que "es un paso positivo y así nosotros lo recibimos y lo saludamos". No hay cifras oficiales, pero se estima que en Venezuela hay en torno a una veintena de españoles encarcelados, si bien la inmensa mayoría de ellos tienen la doble nacionalidad.