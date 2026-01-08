María Corina Machado: "Al propio régimen se le está dando la instrucción de desmantelarse a sí mismo"

La líder de la oposición venezolana y premio Nobel de la Paz María Corina Machado se ha pronunciado en una entrevista sobre el futuro inmediato de Venezuela tras el arresto de Nicolás Maduro y sobre las posibilidades de que los legítimos ganadores de los últimos comicios en el país terminen asumiendo el poder, ahora en manos de Delcy Rodríguez.

En una entrevista en el medio La Patilla, Machado revela que "el objetivo" es que el proceso de transición en el que ahora ha entrado el país sea "lo más corto y rápido posible". Y afirma que "al propio régimen se le está dando la instrucción de desmantelarse a sí mismo".

"Lo único que sostenía a Maduro y a esta estructura era el miedo. Si se quita el terror, no queda nada", reflexiona Machado, que reclama la libertad inmediata de los presos políticos que continúan en las cárceles chavistas. "No puede haber una transición con presos políticos. Eso es lo primero que tiene que pasar en las próximas horas".

Machado defiende la operación estadounidense y el punto en el que están, destacando el empuje del pueblo por la libertad, tanto dentro como fuera del país: "Esto es una lucha que nos trasciende a todos". Y lanza un mensaje a quienes cuestionan a Trump amparándose en el derecho internacional: "El derecho internacional está para proteger a los pueblos, no a quienes tienen las armas y roban los recursos".

Sobre su relación con la administración Trump, señala que está en contacto con aliados clave y evita "especular sobre las intenciones de ningún actor internacional". También evita hablar de fechas: "Vamos un día a la vez", dice apelando a un proceso ordenado, un día después de que Marco Rubio avanzara que han establecido tres fases en el proceso a la democracia en el país. El primero, de "estabilización", evitando que caiga en el "caos"; el segundo, de "recuperación", con el acceso de empresas occidentales al petróleo venezolano y el tercero de reconciliación y transición.

En cualquier caso, Machado se declara convencida de que habrá elecciones libres pero "primero lo primero", en alusión a la recuperación de libertades y liberación de los presos. Sobre el futuro, se ha mostrado esperanzada de que el país llegue a convertirse en un hub energético y tecnológico en América, con el regreso de la inversión y de los millones de exiliados: "Nada ni nadie va a impedir que Venezuela sea libre. Este proceso es irreversible".