Choque en la izquierda: la comunista expulsada del Congreso corrige a Belarra: "Soy una mujer, no una señora"

La activista antidesahucios Felicitas 'Feli' Velázquez ha respondido públicamente a la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, después de que esta se refiriera a ella como "una señora" en un mensaje difundido en redes sociales tras su expulsión de la tribuna de invitados del Congreso de los Diputados. El intercambio se produce un día después del incidente que marcó la sesión parlamentaria en la que decayó el decreto ley ómnibus impulsado por el Gobierno, que incluía la prórroga de la suspensión de desahucios para personas vulnerables.

Belarra había reaccionado a lo sucedido con un mensaje en el que defendía la intervención de Velázquez durante el pleno, afirmando que "una señora le acaba de decir a la cara en el Congreso a PP, VOX y Junts lo que son: SINVERGÜENZAS".

Una señora le acaba de decir a la cara en el congreso a PP, VOX y Junts lo que son: SINVERGÜENZAS. Después de que haya caído el real decreto ley de protección contra los desahucios. En las calles y en el congreso nos van a tener enfrente. — Ione Belarra (@ionebelarra) January 27, 2026

El mensaje de Feli Velázquez a Belarra

Horas después, la propia Velázquez utilizó su cuenta personal en la red social X, bajo el usuario @felivelazquez2, para responder directamente a la dirigente de Podemos. En su publicación, la activista corregía el término empleado por Belarra y expresaba su malestar por el uso de esa palabra.

por favor soy una mujer no soy una señora de nada ni de nadie me parece mentira que viniendo de vosotras utilicéis este término https://t.co/NZ3dzmL8KR — feli velazquez (@felivelazquez2) January 27, 2026

"Por favor soy una mujer no soy señora de nada ni de nadie me parece mentira que viniendo de vosotras utilicéis ese término", escribió Velázquez en su mensaje.

La expulsión del Congreso

Felicitas fue expulsada de la tribuna de invitados del Congreso tras increpar a los diputados del Partido Popular durante el debate parlamentario. Según relató posteriormente, llevaba varias horas siguiendo la sesión y escuchando lo que calificó como intervenciones "vergonzosas" de PP y Vox en relación con el decreto ley.

Durante el pleno, la activista gritó "no tenéis vergüenza" después de que PP, Vox y Junts votaran en contra del texto, que incluía medidas como la revalorización de las pensiones y la prórroga de la suspensión de desahucios y de los cortes de suministros básicos para personas vulnerables.

Tras su desalojo, agentes de la Policía Nacional tomaron sus datos personales a la salida del Palacio de las Cortes, sin que se produjera detención alguna.

Una figura conocida del activismo antidesahucios

Felicitas Velázquez es una activista vinculada desde hace años a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en Madrid y fue secretaria de Movimientos Sociales del Partido Comunista de España. Su trayectoria se ha desarrollado principalmente en la defensa del derecho a la vivienda y en el acompañamiento de familias en riesgo de desahucio.

La activista ha asegurado que la caída del decreto tendrá consecuencias directas sobre decenas de miles de hogares y ha llegado a acusar al PP de "cometer un crimen" por votar en contra de la norma. Según sus datos, desde la PAH acompañan a unas 60.000 familias vulnerables en procedimientos judiciales y lanzamientos.