Montero, Torres y Planas asistirán al funeral por las víctimas del accidente de Adamuz

El Gobierno ha decidido enviar al funeral por el accidente ferroviario de Adamuz a la vicepresidenta primera y líder del PSOE en Andalucía, María Jesús Montero, así como al ministro de Agricultura, Luis Planas, y al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. La decisión se produce en un contexto marcado por la presencia de los reyes Felipe VI y Letizia, que presidirán el acto este jueves en Huelva. Al acto también acudirán el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, cuya presencia acentúa la ausencia del presidente del Gobierno.

La misa funeral se celebrará a las 18:00 horas en el Palacio de Deportes Carolina Marín, en la capital onubense. Ni el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni el ministro de Transportes, Óscar Puente, estarán presentes en la ceremonia. Puente tiene prevista su comparecencia en el Senado a partir de las 11:00 horas para informar sobre la gestión de la red ferroviaria después de haber cargado contra el jefe de los investigadores del accidente, Iñaki Barrón, por desafiar la versión oficial del Gobierno sobre la renovación integral de la vía. Puente además ha descartado recientemente que pueda haber más ceses y ha señalado a un posible defecto de fábrica del carril como otra hipótesis del accidente.

El Gobierno había convocado un Homenaje de Estado el 31 de enero que tuvo que ser cancelado ante la creciente indignación entre las víctimas y sus familiares, que responsabilizan al Gobierno por la tragedia y denunciaron que el homenaje laico diseñado por el Ejecutivo era un intento de "lavar su conciencia".

Tanto Montero como Torres ya ejercieron como representantes del Ejecutivo en la misa funeral por las víctimas de la dana organizada por el Arzobispado de Valencia, a la que también acudió la ministra de Ciencia y líder del PSOE en Valencia, Diana Morant.