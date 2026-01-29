Diana Morant, incapaz de explicar por qué Sánchez pagará el triple a las víctimas de Adamuz que a las de la dana

Nueva polémica en el Ejecutivo. Diana Morant, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, ha quedado señalada este jueves al no saber responder por qué el Gobierno de Pedro Sánchez va a indemnizar con un importe tres veces mayor a los familiares de las víctimas de Adamuz y Gérida que a las de la dana mortal de Valencia de 2024. En este sentido, Morant ha negado que exista un agravio comparativo en las indemnizaciones.

Sobre los criterios utilizados para dichas indemnizaciones, Morant ha señalado a la periodista que "no puedo responder con demasiado detalle porque no conozco en profundidad". La líder del PSPV -PSOE valenciano- se ha excusado en que "el Gobierno contestará a esta pregunta como corresponde, es decir, de manera técnica y rigurosa", ignorando que ella misma forma parte del Ejecutivo y que tiene siempre asiento en el Consejo de Ministros.

De este modo, la ministra Diana Morant se ha limitado a excusarse en que son dos "coberturas legales" diferentes y que no se pueden comparar. Para no dar más explicaciones ha insistido en que "no lo conoce con demasiada profundidad y no me gustaría hacer una declaración que no estuviera dentro del rigor".

Entrando en detalles de las cifras económicas, el Gobierno de Pedro Sánchez pagará 216.000 euros por fallecido en los accidentes de Adamuz y Gérida, mientras que solo transfirió en su día 72.000 euros a las víctimas de la riada mortal de Valencia.