Barcelonistán, la capital de los pakistaníes del Punyab que encumbraron a Collboni

Según los datos del Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat), en la región residen 59.150 ciudadanos procedentes de Pakistán. Ciudadanos con la documentación en regla, permiso de residencia y situación totalmente regular. 40.477 son varones y 18.673, mujeres, población joven en su mayoría. Barcelona es desde hace más de dos décadas el destino predilecto de los pakistaníes de los distritos de Gujrat y Mandi Bahauddin, en la provincia del Punyab.

Una gran mayoría se ha asentado en el barrio de El Raval de Barcelona y ha tejido densas conexiones con el PSC, el partido de Salvador Illa y Jaume Collboni. También con las formaciones separatistas. CiU llegó a contar con una facción pakistaní liderada por un sujeto acusado de islamista radical.

Sin embargo, la relación entre la comunidad pakistaní y el PSC es especial, pues fue gracias al voto pakistaní que Jaume Collboni fue designado por primera vez como candidato a la alcaldía de Barcelona en unas delirantes primarias con gran participación de los inmigrantes de Pakistán. Algunos dijeron en urdú a las televisiones que no sabían qué estaban votando.

Corrían 2014 y la importancia del voto pakistaní en el PSC era tan sustantiva que otra aspirante a candidata, Laia Bonet (actual teniente de alcalde) buscó con ahínco y logró el apoyo de la presidenta de una asociación de mujeres pakistaníes que en principio parecía que iban a apoyar a Collboni. Luego, dicha presidenta llegó a pedir que no se votara a Collboni por su orientación sexual. En aquel año vivían en Cataluña unas 22.000 personas procedentes de Pakistán.

Los pakistaníes de Barcelona vuelven a ser ahora noticia por las largas colas que montan en el consulado de su país a fin de pedir información o documentación para regularizar su situación en España tras el anuncio del Gobierno. El alcalde Collboni ha asegurado este viernes que el Ayuntamiento tiene registrados alrededor de 24.000 inmigrantes irregulares de todas las nacionalidades, pero también reconoce que hay muchos más. Por ejemplo, las personas que hacen cola en el consulado de Pakistán, que atiende a unos mil al día desde el pasado miércoles que buscan información o papeles para tramitar su regularización.

La prioridad, según ha explicado Collboni, será facilitar la regularización de los 24.000 que ya constan para el Ayuntamiento de Barcelona y a tal efecto se coordinará con la delegación del Gobierno. Pero serán muchas más personas las que logren regularizar su situación en Barcelona y en el conjunto de Cataluña. Las aglomeraciones en el consulado pakistaní son una evidencia palmaria.

Principales actividades

Los supermercados abiertos las 24 horas, las fruterías y verdulerías, las tiendas de móviles y carcasas, el taxi y los kebabs son las actividades a las que se dedica la mayoría de los originarios de Pakistán, una comunidad que ocupa el noveno puesto en el listado de países representados en Barcelona, que encabezan marroquíes, colombianos e italoargentinos.

Un "crimen de honor"



La última vez que la comunidad pakistaní fue noticia tuvo que ver con un "crimen de honor" en mayo de 2022, el asesinato de dos hermanas, Aneesa (24 años) y Urooj (21 años) Abbas, que se negaban a casarse a la fuerza con sus primos para que estos pudieran tramitar los papeles para viajar a España. Fueron engañadas para viajar a Pakistán con el pretexto de que su madre estaba enferma y allí fueron asesinadas por familiares.

Los ejecutores del asesinato, un hermano y un tío, fueron detenidos, juzgados y absueltos en un tribunal pakistaní en 2023. En un juzgado de Tarrasa, donde vivían las hermanas Abbas, el padre y dos hermanos están a la espera de juicio acusados de trata de seres humanos con fines de matrimonio forzado, coacciones y maltrato habitual.