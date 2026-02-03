El PP extiende las sospechas por Plus Ultra a Montero, Puente y Maroto

El Partido Popular lleva tiempo tras la pista del multimillonario rescate a Plus Ultra, que investigan la Justicia y la UDEF por posible blanqueo de capitales con dinero procedente de Venezuela. En plenas informaciones sobre el dinero que cobró José Luis Rodríguez Zapatero por su mediación y las revelaciones de Libertad Digital sobre por qué la UCO no se encarga de esta trama, el partido de Alberto Núñez Feijóo ha reclamado distintos expedientes, según ha podido saber este periódico.
El grupo de Alicia García en el Senado ha registrado varias peticiones en la comisión Koldo para que los ministerios de Hacienda, Transportes e Industria entreguen informes sectoriales, de mercado y de competencia utilizados para justificar el carácter "estratégico" de Plus Ultra a efectos del rescate.
Esto implica a los ministros María Jesús Montero, al entonces titular de Transportes, José Luis Abalos -ahora dirigido por Óscar Puente- y al actual ministro Jordi Hereu, que sustituyó a la titular de Industria cuando se produjo el rescate, Reyes Maroto, portavoz ahora del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid. La aerolínea recibió 53 millones de euros de dinero público a pesar de no quedar demostrado su interés estratégico para ser rescatada en plena pandemia.
De hecho, un informe calificado como secreto del propio Ejecutivo desaconsejó en un principio la operación, que recibió después el visto bueno, cuando se produjo la mediación de Zapatero. El expresidente mantiene desde hace tiempo negocios con Venezuela, de donde es la aerolínea. Por ello, el PP reclama también las "comunicaciones internas y externas en las que se proponga, avale o cuestione la concesión de la ayuda a Plus Ultra".
Piden también los "expediente administrativo de autorizaciones, licencias y certificados de operador aéreo otorgados a Plus Ultra durante los años relacionados con el rescate" y los "expedientes de autorización y licencias de operador aéreo concedidos a Plus Ultra, así como sus renovaciones, modificaciones o sanciones asociadas".