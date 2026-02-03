Menú
Política

El PP extiende las sospechas por Plus Ultra a Montero, Puente y Maroto

Reclama los expedientes y comunicaciones del rescate a la compañía aérea que implica a Zapatero.

Reclama los expedientes y comunicaciones del rescate a la compañía aérea que implica a Zapatero.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su comparecencia en el Senado en la comisión Koldo. | Cordon Press

El Partido Popular lleva tiempo tras la pista del multimillonario rescate a Plus Ultra, que investigan la Justicia y la UDEF por posible blanqueo de capitales con dinero procedente de Venezuela. En plenas informaciones sobre el dinero que cobró José Luis Rodríguez Zapatero por su mediación y las revelaciones de Libertad Digital sobre por qué la UCO no se encarga de esta trama, el partido de Alberto Núñez Feijóo ha reclamado distintos expedientes, según ha podido saber este periódico.

¿Qué es el caso Plus Ultra?

El caso Plus Ultra fue inicialmente una investigación judicial realizada en España y centrada en la ayuda económica de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas en 2021, en el contexto de la pandemia de covid 19, a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la SEPI. Varias formaciones políticas y organizaciones cuestionaron si Plus Ultra reunía los requisitos para ser considerada una empresa "estratégica" para la economía española, alegándose que era una aerolínea pequeña, con pocos vuelos y que su viabilidad era dudosa, rescate justificado en todo momento por el Gobierno.

A raíz de una denuncia de Vox, un juzgado de Madrid abrió diligencias para investigar un posible delito de malversación y prevaricación en la concesión de la ayuda. El caso ha tenido varios altibajos, incluyendo el bloqueo temporal de la ayuda por orden judicial, y la causa fue archivada y reabierta parcialmente en distintas fases.

La Fiscalía Anticorrupción también investigaba si parte de los fondos recibidos pudieron haber sido desviados o usados para supuestas operaciones de blanqueo con vínculos en España, Francia y Suiza. En el marco de una investigación que se mantiene bajo secreto de sumario, el 11 de diciembre de 2025 fueron arrestados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional el propietario y presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, y el CEO de la aerolínea, Roberto Roselli, por un presunto delito de blanqueo de capitales, tras el registro de la sede. El caso está dirigido por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid dirigido por la juez Esperanza Collazos.

Las actuaciones incluyen incautación de documentación fiscal, servidores, teléfonos y archivos empresariales para reconstruir movimientos financieros sospechosos. Esta causa no es exactamente la misma que la que investigaba el rescate de 53 millones de euros otorgado por la SEPI en 2021 —archivada en 2023 por plazos procesales—, sino una pieza separada centrada en el presunto blanqueo de capitales y posible fraude fiscal. Lo que se estaría investigando es si parte de los fondos pudo haberse usado para pagar préstamos vinculados a una red de blanqueo conectada con dinero procedente de Venezuela y operaciones en España, Francia y Suiza, por lo que hay cooperación entre la Fiscalía Anticorrupción y fiscalías extranjeras.

El grupo de Alicia García en el Senado ha registrado varias peticiones en la comisión Koldo para que los ministerios de Hacienda, Transportes e Industria entreguen informes sectoriales, de mercado y de competencia utilizados para justificar el carácter "estratégico" de Plus Ultra a efectos del rescate.

Relacionado

Esto implica a los ministros María Jesús Montero, al entonces titular de Transportes, José Luis Abalos -ahora dirigido por Óscar Puente- y al actual ministro Jordi Hereu, que sustituyó a la titular de Industria cuando se produjo el rescate, Reyes Maroto, portavoz ahora del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid. La aerolínea recibió 53 millones de euros de dinero público a pesar de no quedar demostrado su interés estratégico para ser rescatada en plena pandemia.

De hecho, un informe calificado como secreto del propio Ejecutivo desaconsejó en un principio la operación, que recibió después el visto bueno, cuando se produjo la mediación de Zapatero. El expresidente mantiene desde hace tiempo negocios con Venezuela, de donde es la aerolínea. Por ello, el PP reclama también las "comunicaciones internas y externas en las que se proponga, avale o cuestione la concesión de la ayuda a Plus Ultra".

Piden también los "expediente administrativo de autorizaciones, licencias y certificados de operador aéreo otorgados a Plus Ultra durante los años relacionados con el rescate" y los "expedientes de autorización y licencias de operador aéreo concedidos a Plus Ultra, así como sus renovaciones, modificaciones o sanciones asociadas".

Temas

En España

    Servicios

    • Radarbot
    • Curso
    • Inversión
    • Securitas
    • Buena Vida
    • Reloj