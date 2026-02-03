Feijóo gana enteros para Azcón encarándose con Bildu frente a un Vox disparado

El presidente del Partido Popular protagonizará esta semana varios mítines en Aragón, que culminará arropando a su candidato, Jorge Azcón, en el cierre de campaña para intentar mejorar los resultados de la última convocatoria. Los sondeos les sitúan en disposición de repetir los 28 escaños actuales, con cierto margen de mejora, aunque lejos de los 33 de la mayoría absoluta. En todos sigue dependiendo de Vox para gobernar.

En plena disputa con los de Santiago Abascal, Feijóo se encaró este lunes en la comisión de la Dana con el portavoz de Bildu, Óskar Matute, al que reprochó los crímenes de ETA, hablar de víctimas o pretender dar lecciones de moral, respondiendo a todas sus preguntas con este discurso. Unas palabras que calan mucho en la derecha, incluidos los votantes de Vox, en pleno ascenso en las encuestas de esta formación.

La izquierda pretendía aprovechar la sesión para desmontar al líder del PP, haciendo coincidir su declaración con la campaña aragonesa, pero salió Feijóo muy airoso de la embestida, especialmente tras su enfrentamiento con Rufián, otras veces protagonista de la comisión y que esta vez no logró descolocar al presidente popular. La presidenta de la comisión, del PSOE, salió varias veces al rescate de los grupos para interrumpir las respuestas del líder del PP.

Para no repetir el sabor agridulce que les dejó Extremadura, donde casi alcanzaron el 44% de voto pero apenas subieron un escaño hasta los 29, Feijóo se volcará esta última semana de campaña recorriendo la comunidad. Este martes protagoniza un acto en Teruel, donde visitará las instalaciones del aeropuerto y finalizará el día participando en un acto electoral, ya por la tarde.

El miércoles, Feijóo se trasladará a Binéfar (Huesca) donde visitará una empresa y finalizará el día en Huesca, con el mitin central de campaña junto a Jorge Azcón. El jueves estará por la zona del Bajo Aragón visitando Andorra y otras localidades de la zona. La semana la concluirá Feijóo el viernes participando en el cierre de campaña en Zaragoza con el presidente de Aragón y candidato del PP, Jorge Azcón, algo que no hizo con María Guardiola, por deseo de la candidata.

El PP resiste con Vox muy fuerte

Aunque el PP ha modificado algunos aspectos de la estrategia electoral que puso en marcha en Extremadura, como conceder más entrevistas a nivel nacional, participar en debates electorales y contar con Feijóo de manera activa, los sondeos siguen recogiendo un resultado similar en número de diputados. En porcentaje, dada la fragmentación política de Aragón, rondan el 35% de apoyos. Vox se dispara, duplicando en algunos casos sus representantes hasta los 14, partiendo ahora de 7.

El objetivo de Azcón era contar con los regionalistas para no depender de la formación de Santiago Abascal, pero el presidente aragonés mantiene igualmente una buena relación con el candidato de este partido, Alejandro Nolasco, que dejó la vicepresidencia de Aragón cuando Vox abandonó los gobiernos del PP. La relación entre ambos sigue siendo cordial y las negociaciones se cerraron sin problemas, a diferencia de Extremadura, donde siguen encalladas.

En caso de que se confirmen los resultados que arrojan los sondeos, la tendencia es clara: el PP se mantiene con un Vox muy fuerte que duplica resultados en las autonomías. La extrapolación a nivel nacional es similar, con Abascal todavía más fuerte dado que toda su estrategia se centra en lograr el mejor resultado posible en unas generales. El PSOE se hundiría, lo que facilita una suma muy holgada de la derecha.