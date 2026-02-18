Bono irrumpe en el caso Koldo: pidió al asesor favores inmobiliarios para un amigo

José Bono, uno de los hombres más fuertes dentro del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, pidió al exministro José Luis Ábalos favores urbanísticos para un "cliente" con negocios en República Dominicana en el año 2021. El histórico socialista también entregó en muchas ocasiones "notas" y "escritos" de forma discreta a la exesposa de Koldo García, la mano derecha de Ábalos. "Ya tiene Patricia la nota con una parte de lo que hablamos", escribió Bono a Koldo el 9 de mayo de 2021.

El diario El Español ha tenido acceso a los whatsapps secretos de Koldo García en los que el exministro Bono pide un favor para el empresario Dimas de Andrés en una rotonda de La Seo de Urgel, en Lérida. De este modo, el exministro solicitó que este empresario, con el que comparte sede empresarial en Dominicana, pudiera construir en la cercanía de una rotonda de la N-260. Para ello necesitaba que el Ministerio de Ábalos diera luz verde al favor que pedía Bono.

"El titular registral del centro comercial de La Seo es Dimas de Andrés te envío su contacto [sic]", escribe José Bono a Koldo García el de 20 de mayo de 2021. Pasados unos días, el 25 de mayo, Bono insistió al entonces asesor de Ábalos: "Hola. No han llamado a Dimas por lo de la rotonda de La Seo si puedes...".

Estos favores que pidió a Koldo García y a José Luis Ábalos dejan en una situación delicada a José Bono, que se une de lleno a la decena de políticos del PSOE salpicados por la trama de corrupción que cerca al Gobierno de Pedro Sánchez, más conocida como 'Caso Koldo'.