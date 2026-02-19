Víctor de Aldama aportó en su momento una prueba contra la que fuera ministra de Turismo que hoy cobra más importancia que nunca. La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto intercambió mensajes de WhatsApp con Aldama. Lo hizo en agosto de 2020, durante su etapa como ministra de Industria, y para "un proyecto de reactivación turística" tras la pandemia de coronavirus. Un proyecto que implicaba a la misma OMT a la que ahora los WhatsApp de Koldo García Izaguirre terminan de involucrar en las relaciones con el matrimonio Pedro Sánchez - Begoña Gómez.

Las fechas de los mensajes coinciden con las fechas en las que se estaba terminando de materializar una promesa de enero de 2019 realizada por Pedro Sánchez a la Organización Mundial de Turismo para que esta entidad recibiera una sede gratis por 75 años en la mejor zona de Madrid. Y justo a partir de ese momento el secretario general de la OMT apadrinó en infinidad de negocios a Begoña Gómez.

Días complicados en el Ministerio

Maroto se defendió en aquel momento afirmando que sus mensajes con Aldama no tenían "nada que ver" con el caso Koldo ni con el caso de Hidrocarburos. Pero sí tenían que ver con otro asunto. "Buenos días Víctor y disculpa el retrato (debe querer decir "retraso"), son días complicados en mi Ministerio. Le he pasado tu contacto al nuevo director de Turespaña –Miguel Sanz– para que se ponga en contacto contigo", escribió Maroto como ministra del área el 5 de agosto de 2020.

Obviamente el mensaje no debía ser el primero o la primera comunicación, porque tuvo que haber alguna conversación previa hablando del mismo asunto.

Pero el mensaje se encuentra entre el material trasladado desde finales de 2020 al Tribunal Supremo y se produjo justo cuando la sede de la Organización Mundial de Turismo planeaba marcharse de España a Arabia Saudí. De hecho, esa salida no se produjo porque se firmó un acuerdo para mantener la sede de la OMT en Madrid durante 75 años por medio de la cesión de un inmueble de forma totalmente gratuita, más 24,4 millones de euros en reformas.

Y este asunto guarda una relación directa con Begoña Gómez. Sánchez había prometido la cesión a la Organización Mundial del Turismo (OMT) de su sede en España de forma gratuita antes de ello, pero el contrato definitivo no terminaba de llegar. La firma definitiva del contrato la hizo el secretario de Estado, en nombre del Gobierno de Pedro Sánchez, con el secretario general de la OMT –Zurab Pololikashvili–, la misma persona que apadrinó a Begoña Gómez en actos, acuerdos, cenas, reuniones con ministros africanos, viajes y hasta acuerdos con el Africa Center que dirigía la mujer del presidente.

Zurab Pololikashvili estuvo el 21 de enero de 2020 con Begoña Gómez en la cena de Fitur en la que estuvo igualmente Javier Hidalgo, el CEO de Globalia, empresa posteriormente rescatada por el Gobierno español. Y cerró una importante colaboración con Begoña Gómez en el campo del turismo y la educación bajo el paraguas del Africa Center. Y la cesión de la sede a la OMT firmada con Zurab Pololikashvili, plasmada definitivamente en el BOE en 2022, incluyó hasta el mobiliario y los ordenadores. Todo gratis.

El "Acuerdo internacional administrativo sobre el edificio de la sede de la Organización Mundial del Turismo, previsto en el Convenio de sede entre el Reino de España y la Organización Mundial del Turismo" se plasmó en el BOE del 26 de abril de 2022. El texto señaló que el acuerdo era entre "el Reino de España, representado por el Secretario de Estado de Turismo, Señor Don Fernando Javier Valdés Verelst, de una parte, y, de otra, la Organización Mundial del Turismo (denominada en adelante "la Organización"), representada por su Secretario General, Señor Zurab Pololikashvili". Y que partía del "ofrecimiento hecho por el Reino de España a la I Asamblea General de la Organización (denominada en adelante «la Asamblea General») y aceptado por esta".

El texto del BOE aclaraba las fechas: "Considerando que el artículo 35.2 del Convenio de Sede establece que las partes podrán concertar los acuerdos complementarios que estimen pertinentes" y "en el marco del "Memorando de Entendimiento hecho en Madrid el 17 de septiembre de 2021 entre Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la Organización Mundial del Turismo para ofrecer a la Organización un nuevo edificio en Madrid que albergue su sede dentro del Edificio B del Palacio de Congresos sito en el paseo de la Castellana, 99", se estableció lo siguiente: que "el Reino de España cede a la Organización, que lo acepta, el derecho a usar como sede de la Organización, a título gratuito, el Edificio de Exposiciones (Edificio B) del Palacio de Congresos de Madrid sito en el paseo de la Castellana, 99".

Eso sí, "una vez efectuadas las necesarias obras de reforma para la adecuación del mismo a las necesidades de la OMT, así como 34 plazas de aparcamiento". Los gastos de las reformas corrían, por lo tanto, a cargo de España.

Es decir, que se prometió en enero de 2019 y se firmó un "entendimiento" en septiembre de 2021. Es decir, que las conversaciones entre Maroto y Aldama coinciden justo en medio de todo ello.

Y en "nombre de la OMT" firmó "Zurab Pololikashvili, Secretario General". El mismo que apadrinó a Begoña Gómez en actos, acuerdos, cenas, reuniones con ministros africanos, viajes y hasta acuerdos con el Africa Center que dirigía la mujer del presidente. El mismo que la invitó a los actos de San Petersburgo. Y el mismo que impulsó hacer cónsul de Georgia en Zamora a Aldama. Pololikashvili es georgiano.